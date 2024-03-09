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白目！毒蟲假釋為躲避尿檢 竟在北檢行賄當場法辦

台北地院判黃男3月刑。（資料照）

台北地院判黃男3月刑。（資料照）

2024/03/09 08:01

〔記者吳政峰／台北報導〕吸毒入監的黃姓男子2022年假釋出獄，依規定須定期採尿檢驗有無繼續施用毒品，未料他疑似偷吸毒，2023年到台北地檢署接受追蹤採尿時，把2000元放在採尿室洗手台下方，意圖行賄，被蔡姓採尿員當場拒絕，移送法辦。台北地院認為黃男情節輕微，依觸犯貪污治罪條例的非公務員對公務員違反職務行賄罪，判刑3月，褫奪公權1年。

黃男因吸毒入監服刑，2022年5月24日縮刑假釋出獄，依法須定期接受採尿。他2023年5月9日到北檢觀護人室進行追蹤採尿時，疑似偷吸毒，為逃避正當採尿程序，把2000元放置在北檢採尿室洗手台下，並告知蔡姓採尿員有禮物要給他，希望蔡男違背職務，通融該次採尿結果。

蔡男拒絕利誘，當場拒絕，並通報北檢觀護人，觀護人立刻報告檢察官，依貪污重罪起訴。黃男偵查中否認犯行，被起訴後知道事態嚴重，趕緊於審判中認罪。

北院指出，黃男應知悉依正常程序須完成採尿流程，卻為求採尿員通融，行求賄賂，念其終於審判期間坦承犯行，審酌他從事拆除作業，日薪約1000至2000元，父親為重度身障，目前由母親負擔家計，賄款僅2000元，情節輕微，8日判他3月刑，褫奪公權1年，可上訴。

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