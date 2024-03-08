警察也吃驚！上百公斤毒販化身「蜘蛛人」 躲8樓高狹窄防火巷

警察驚見身材壯碩的蔡男，躲在狹小的防火巷，就站在8樓高的冷氣平台。（警方提供）

2024/03/08 11:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局二分局文正派出所員警巡邏時，盤查涉嫌吸毒的郭姓男子，依據他的供詞向上溯源，來到一旅館查緝毒販，竟驚見體重上百公斤，身高180公分的壯碩蔡姓毒販嫌疑人，竟宛如化身蜘蛛人，躲在8樓高房間外的狹小防火巷，該防火巷寬度僅150公分，他就站在安裝冷氣的平台上，警方擔心他妄動受困，屆時恐得拆房子救援，趕緊請中市消防局支援，順利將他拉進屋內，才得知他還是毒品通緝犯。

文正所於大前天（本月5日）巡邏時，於北區光大街見郭姓男子（28歲）行跡可疑，顯得很緊張，盤查時查獲他身上有毒品，且身上散發施用毒品後的怪異氣味，懷疑他剛「嗑藥」，隨後於郭男車內查扣咖啡包分裝袋、第三級毒品卡西酮殘渣袋、封口機等證物，顯示他可能是毒販，並依據他的說詞，到五權路上一間旅館內查緝藥頭。

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不料，警方竟驚見涉嫌販毒的蔡姓男子，竟躲入房外狹窄的防火巷，站在8樓高的冷氣平台上，更讓警方擔憂的是，蔡男身材壯碩，身高180公分，體重超過100公斤，擔心他如果妄動，萬一困在寬度僅150公分的窄巷內，救援難度會很高，員警基於安全考量，立即通知消防人員到場救援，成功將高大壯碩的蔡男拉進屋內。

警方發現32歲的蔡男，是台中地檢署發布的毒品罪通緝犯，當場逮捕偵辦，員警再繼續偵辦後，到旅館8樓另一處房間，查獲陳姓女子（33歲）與陳姓男子（42歲）涉嫌吸毒，房內充滿怪異味道，進而查獲第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命、第三級毒品卡西酮、毒品咖啡包、毒品哈密瓜碇、毒梅碇、封口機、研磨器、調味包、電子磅秤等證物，全案4人依違反毒品危害防制條例移送法辦。

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警察請消防員協助，將躲在狹小防火巷的蔡男拉入屋內。（警方提供）

身材壯碩的蔡男就站在8樓高的冷氣平台（紅圈處），把警方看呆了，更擔心他妄動受困。（警方提供）

消防員協助警方，將防火巷內的蔡男拉入屋內。（警方提供）

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