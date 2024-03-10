舉止怪異！男暗夜違規行駛騎樓 鷹眼警起獲30多包毒品

台南五分局警方查獲蘇姓男子持有的毒咖啡包外觀印有潮牌公仔圖案，企圖吸引年輕族群。（警方提供）

2024/03/10 22:10

〔記者王俊忠／台南報導〕10日凌晨3時許，台南市警局第五分局巡邏員警在北區成功路與國華街4段路口時，發現1名23歲的蘇姓男子騎機車在騎樓違規行駛，員警覺得有異、上前攔檢盤查，起初蘇男直呼沒有違規，支援警力到場後從他身上與機車內查獲K他命、毒咖啡包等30多包、150公克毒品。訊後被依違反毒品危害防制條例送辦。

台南市警局五分局公園派出所警員黃柏堯、林柏村於10日凌晨3時許巡邏時，在北區成功路與國華街口發現1名機車騎士違規在騎樓間行駛，舉止怪異，就上前攔查。

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警方盤查時，這名23歲的蘇姓男子情緒異常激動不願配合，不斷堅稱自己沒有違規也不願意出示證件，員警呼叫同仁支援，線上其他機動巡邏警力到場，有員警發現其口袋異常鼓起，在員警深入追問後，蘇男才主動交出身上的2小包K他命毒品（約重5.6克）及吸食用工具。

前去支援的五分局警備隊副隊長蘇敬修，隨即在蘇男機車置物箱內發現1袋可疑包裝袋，經員警檢查發現內有30包摻有二級毒品安非他命及三級毒品苯二氮類的有毒物質，毒品包外還印有「潮牌KAWS公仔」圖樣，意圖以潮牌包裝吸引年輕族群，所有毒品重量估計有150餘克；警方並擴大追查這些毒品來源。

南市警五分局長洪宏榮表示，深夜是警察工作的重點時段，在外逗留及出入之人、車是員警巡邏及盤查的重點對象，掌握治安毒瘤加以打擊，能有效嚇阻犯罪發生，淨化北區治安環境。

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台南五分局員警攔查深夜行駛在騎樓上的23歲蘇姓男子（左一），意外起獲30多包、重約150克的毒品。（警方提供）

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