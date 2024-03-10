舉止怪異！男暗夜違規行駛騎樓 鷹眼警起獲30多包毒品
2024/03/10 22:10
〔記者王俊忠／台南報導〕10日凌晨3時許，台南市警局第五分局巡邏員警在北區成功路與國華街4段路口時，發現1名23歲的蘇姓男子騎機車在騎樓違規行駛，員警覺得有異、上前攔檢盤查，起初蘇男直呼沒有違規，支援警力到場後從他身上與機車內查獲K他命、毒咖啡包等30多包、150公克毒品。訊後被依違反毒品危害防制條例送辦。
台南市警局五分局公園派出所警員黃柏堯、林柏村於10日凌晨3時許巡邏時，在北區成功路與國華街口發現1名機車騎士違規在騎樓間行駛，舉止怪異，就上前攔查。
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警方盤查時，這名23歲的蘇姓男子情緒異常激動不願配合，不斷堅稱自己沒有違規也不願意出示證件，員警呼叫同仁支援，線上其他機動巡邏警力到場，有員警發現其口袋異常鼓起，在員警深入追問後，蘇男才主動交出身上的2小包K他命毒品（約重5.6克）及吸食用工具。
前去支援的五分局警備隊副隊長蘇敬修，隨即在蘇男機車置物箱內發現1袋可疑包裝袋，經員警檢查發現內有30包摻有二級毒品安非他命及三級毒品苯二氮類的有毒物質，毒品包外還印有「潮牌KAWS公仔」圖樣，意圖以潮牌包裝吸引年輕族群，所有毒品重量估計有150餘克；警方並擴大追查這些毒品來源。
南市警五分局長洪宏榮表示，深夜是警察工作的重點時段，在外逗留及出入之人、車是員警巡邏及盤查的重點對象，掌握治安毒瘤加以打擊，能有效嚇阻犯罪發生，淨化北區治安環境。