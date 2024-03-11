有賊！苗栗市公所被翻箱倒櫃......24萬市長補選保證金沒丟

苗栗市公所於9日凌晨2點多，遭人侵入行竊，多個課室被翻箱倒櫃。（記者彭健禮攝）

2024/03/11 09:14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所9日凌晨2點多遭人侵入行竊，多個課室被翻箱倒櫃，犯嫌逃逸，經警方採證比對，鎖定有竊盜前科的蕭姓男子涉有重嫌，結果，蕭男昨（10日）下午又侵入啟文國小校園涉嫌行竊，被警方逮捕，依竊盜罪嫌偵辦。

據了解，包括苗栗市公所的主計室、人事室及主任秘書室都被翻箱倒櫃，數名公所職員的財物被偷，有人損失約1萬元。由於8日是苗栗市長補選登記截止日，當天有2人登記參選，共繳交24萬元的保證金，還好當天傍晚登記截止後，公所就把保證金存入農會，沒有被竊。

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9日凌晨2點多，苗栗市公所保全系統發出警報，保全人員前往查看，發現有人在公所廳舍2樓的主計室翻找抽屜；對方驚覺失風，從2樓窗戶跳下至1樓停車場，保全人員見狀下樓追趕，見對方從大埔街左轉忠孝路口後離去。

苗栗警分局接獲保全公司報案後，調閱市公所監視器，發現犯嫌為短髮男性，穿著黑色長袖上衣、深色長褲及白色鞋子，並經偵查隊及警察局鑑識科人員到場採證，比對生物跡證DNA及現場跡證採證結果，鎖定有竊盜前科的蕭姓男子（22歲）涉有重嫌。

昨天下午2點多，警方接獲啟文國小保全通報，稱有不明人士翻牆進入校園觸發警報，派遣4名員警前往，於下午3點許在校園內將蕭男查獲，帶回警局依竊盜罪嫌偵辦。

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