撬零錢箱太慢直接搬走兌幣機 警斥：當賊都這麼懶！

警方找回失竊貨車以及兌幣機。（記者徐聖倫翻攝）

2024/03/10 14:20

〔記者徐聖倫／新北報導〕大費周章！2名「懶賊」前日在新北市三重偷了1輛小貨車，接著開到桃園、新竹等地娃娃機店面行竊，懶到直接搬走整台兌幣機不說，這一路花了5小時、行車距離超過150公里，萬沒料到警方早在其偷車後沒多久就已掌握2人動向，最終在2人返北至林口時將其逮獲。

據了解，前日清晨2時許，同為王姓的46歲與47歲竊嫌在三重區大仁街偷走1輛貨車，車主清晨5時許上班時發現失竊即刻報警，警方則著手追蹤贓車下落。

請繼續往下閱讀...

警方調閱監視器發現，這2人一路開車從國道1號南下，先是抵達桃園市蘆竹區，趁清晨人煙稀少，進入位於南崁路二段某娃娃機店面撬開零錢箱，得手4萬多元現金，接著開車繼續往南。隨後2人在新竹縣新豐鄉建興路一段又相中1間娃娃機店面，這次2人懶得再花時間撬機台，直接將兌幣機整台搬走，隨後返北。

警方循線掌握這2人北返路線，上午7時許派員順利在新北市林口區忠孝三路堵到2嫌，並扣回4萬多元贓款與1台兌幣機，讓這2名懶賊耗時5個鐘頭、130公里車程全做白工。

警詢時，2嫌承認犯案，供稱因為工作不穩定，沒有錢花用，才出此下策，至於搬走兌幣機，2人則稱實在懶得再撬開，警斥：「當賊也這麼懶！」警詢後依竊盜罪嫌，將2人移送法辦，其中46歲王男遭法院裁定收押，47歲王男則以2萬元交保。

警方扣回贓款、破壞工具等證物。（記者徐聖倫翻攝）

2名王姓男子遭警方逮捕法辦。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法