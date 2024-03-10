為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

撬零錢箱太慢直接搬走兌幣機 警斥：當賊都這麼懶！

警方找回失竊貨車以及兌幣機。（記者徐聖倫翻攝）

警方找回失竊貨車以及兌幣機。（記者徐聖倫翻攝）

2024/03/10 14:20

〔記者徐聖倫／新北報導〕大費周章！2名「懶賊」前日在新北市三重偷了1輛小貨車，接著開到桃園、新竹等地娃娃機店面行竊，懶到直接搬走整台兌幣機不說，這一路花了5小時、行車距離超過150公里，萬沒料到警方早在其偷車後沒多久就已掌握2人動向，最終在2人返北至林口時將其逮獲。

據了解，前日清晨2時許，同為王姓的46歲與47歲竊嫌在三重區大仁街偷走1輛貨車，車主清晨5時許上班時發現失竊即刻報警，警方則著手追蹤贓車下落。

警方調閱監視器發現，這2人一路開車從國道1號南下，先是抵達桃園市蘆竹區，趁清晨人煙稀少，進入位於南崁路二段某娃娃機店面撬開零錢箱，得手4萬多元現金，接著開車繼續往南。隨後2人在新竹縣新豐鄉建興路一段又相中1間娃娃機店面，這次2人懶得再花時間撬機台，直接將兌幣機整台搬走，隨後返北。

警方循線掌握這2人北返路線，上午7時許派員順利在新北市林口區忠孝三路堵到2嫌，並扣回4萬多元贓款與1台兌幣機，讓這2名懶賊耗時5個鐘頭、130公里車程全做白工。

警詢時，2嫌承認犯案，供稱因為工作不穩定，沒有錢花用，才出此下策，至於搬走兌幣機，2人則稱實在懶得再撬開，警斥：「當賊也這麼懶！」警詢後依竊盜罪嫌，將2人移送法辦，其中46歲王男遭法院裁定收押，47歲王男則以2萬元交保。

警方扣回贓款、破壞工具等證物。（記者徐聖倫翻攝）

警方扣回贓款、破壞工具等證物。（記者徐聖倫翻攝）

2名王姓男子遭警方逮捕法辦。（記者徐聖倫翻攝）

2名王姓男子遭警方逮捕法辦。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
笨賊調換店員高檔手機 反留下證據落網
2024/02/29 10:58

笨賊調換店員高檔手機 反留下證據落網
新北女老師帶10萬去公園運動被盯上 小偷逃離時跌倒忙「丟包」
2024/02/21 14:30

新北女老師帶10萬去公園運動被盯上 小偷逃離時跌倒忙「丟包」

聖揚機構ｘ健康領域 跨界創意 歡度健康元宵
巧！ 百公斤竊賊2度遭長髮女警「壁咚」上銬
2024/02/21 09:57

巧！ 百公斤竊賊2度遭長髮女警「壁咚」上銬
連偷9娃娃機台 高雄慣竊得手3萬多元被逮
2024/02/18 09:29

連偷9娃娃機台 高雄慣竊得手3萬多元被逮
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播