撬零錢箱太慢直接搬走兌幣機 警斥：當賊都這麼懶！
2024/03/10 14:20
〔記者徐聖倫／新北報導〕大費周章！2名「懶賊」前日在新北市三重偷了1輛小貨車，接著開到桃園、新竹等地娃娃機店面行竊，懶到直接搬走整台兌幣機不說，這一路花了5小時、行車距離超過150公里，萬沒料到警方早在其偷車後沒多久就已掌握2人動向，最終在2人返北至林口時將其逮獲。
據了解，前日清晨2時許，同為王姓的46歲與47歲竊嫌在三重區大仁街偷走1輛貨車，車主清晨5時許上班時發現失竊即刻報警，警方則著手追蹤贓車下落。
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警方調閱監視器發現，這2人一路開車從國道1號南下，先是抵達桃園市蘆竹區，趁清晨人煙稀少，進入位於南崁路二段某娃娃機店面撬開零錢箱，得手4萬多元現金，接著開車繼續往南。隨後2人在新竹縣新豐鄉建興路一段又相中1間娃娃機店面，這次2人懶得再花時間撬機台，直接將兌幣機整台搬走，隨後返北。
警方循線掌握這2人北返路線，上午7時許派員順利在新北市林口區忠孝三路堵到2嫌，並扣回4萬多元贓款與1台兌幣機，讓這2名懶賊耗時5個鐘頭、130公里車程全做白工。
警詢時，2嫌承認犯案，供稱因為工作不穩定，沒有錢花用，才出此下策，至於搬走兌幣機，2人則稱實在懶得再撬開，警斥：「當賊也這麼懶！」警詢後依竊盜罪嫌，將2人移送法辦，其中46歲王男遭法院裁定收押，47歲王男則以2萬元交保。