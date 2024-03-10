狂撬兌幣機偷錢 屏東慣竊加水站下手當場被捕

陳嫌破壞投幣機後竊取裡頭錢幣。（記者羅欣貞翻攝）

2024/03/10 17:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東警分局轄區上月（2月）起，受理多起娃娃機店、洗衣店等無人商店兌幣機遭破壞竊取零錢案件，經警方調閱監視器過濾，鎖定屏東縣36歲陳姓男子涉嫌重大，今天（10）在陳嫌於屏市一處加水站下手時，將他逮捕，初步清查至少涉案10餘起。

警方表示，在受理報案之後，經調閱案發地點現場周遭監視器，逐一過濾可疑人士，鎖定陳姓犯嫌（男，約36歲）涉嫌重大，進一步追查發現其犯行遍布屏東縣，從屏東市、內埔鄉、潮州鎮，到林邊鄉及枋寮鄉，但陳嫌行蹤不定，屏東警分局即成立專案小組全力追緝。

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就在陳嫌今天（10日）凌晨2時30許，在屏東市一處加水站再度下手行竊時，警方接獲民眾通報發現可疑人士、行跡詭異，立即調派線上警網前往了解，當場查獲正下手行竊的陳嫌。

警方指出，將陳嫌帶返駐地調查發現，發現他慣以鉗子等工具，破壞並撬開兌幣機後，竊取裡頭的錢幣，每起約得手數千元不等，除了無人商店兌幣機竊盜案件外，陳嫌還涉嫌多起汽機車竊案，警方正持續擴大清查其他受害民眾，全案依竊盜罪移送屏東地檢署偵辦，並將建請檢察官向法院聲請羈押。

屏東警分局表示，對於任何不法行為，絕對全力緝查到底，有心人士切勿以身試法，另呼籲民眾如發現可疑人事物，請立即撥打110報案，通知警方到場處理。

陳嫌（中）落網。（記者羅欣貞翻攝）

陳嫌對加水站下手時被逮正著。（記者羅欣貞翻攝）

陳嫌作案工具。（記者羅欣貞翻攝）

陳嫌破壞投幣機。（記者羅欣貞翻攝）

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