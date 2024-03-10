為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

狂撬兌幣機偷錢 屏東慣竊加水站下手當場被捕

陳嫌破壞投幣機後竊取裡頭錢幣。（記者羅欣貞翻攝）

陳嫌破壞投幣機後竊取裡頭錢幣。（記者羅欣貞翻攝）

2024/03/10 17:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東警分局轄區上月（2月）起，受理多起娃娃機店、洗衣店等無人商店兌幣機遭破壞竊取零錢案件，經警方調閱監視器過濾，鎖定屏東縣36歲陳姓男子涉嫌重大，今天（10）在陳嫌於屏市一處加水站下手時，將他逮捕，初步清查至少涉案10餘起。

警方表示，在受理報案之後，經調閱案發地點現場周遭監視器，逐一過濾可疑人士，鎖定陳姓犯嫌（男，約36歲）涉嫌重大，進一步追查發現其犯行遍布屏東縣，從屏東市、內埔鄉、潮州鎮，到林邊鄉及枋寮鄉，但陳嫌行蹤不定，屏東警分局即成立專案小組全力追緝。

就在陳嫌今天（10日）凌晨2時30許，在屏東市一處加水站再度下手行竊時，警方接獲民眾通報發現可疑人士、行跡詭異，立即調派線上警網前往了解，當場查獲正下手行竊的陳嫌。

警方指出，將陳嫌帶返駐地調查發現，發現他慣以鉗子等工具，破壞並撬開兌幣機後，竊取裡頭的錢幣，每起約得手數千元不等，除了無人商店兌幣機竊盜案件外，陳嫌還涉嫌多起汽機車竊案，警方正持續擴大清查其他受害民眾，全案依竊盜罪移送屏東地檢署偵辦，並將建請檢察官向法院聲請羈押。

屏東警分局表示，對於任何不法行為，絕對全力緝查到底，有心人士切勿以身試法，另呼籲民眾如發現可疑人事物，請立即撥打110報案，通知警方到場處理。

陳嫌（中）落網。（記者羅欣貞翻攝）

陳嫌（中）落網。（記者羅欣貞翻攝）

陳嫌對加水站下手時被逮正著。（記者羅欣貞翻攝）

陳嫌對加水站下手時被逮正著。（記者羅欣貞翻攝）

陳嫌作案工具。（記者羅欣貞翻攝）

陳嫌作案工具。（記者羅欣貞翻攝）

陳嫌破壞投幣機。（記者羅欣貞翻攝）

陳嫌破壞投幣機。（記者羅欣貞翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
撬零錢箱太慢直接搬走兌幣機 警斥：當賊都這麼懶！
2024/03/10 14:20

撬零錢箱太慢直接搬走兌幣機 警斥：當賊都這麼懶！
兌幣機台行竊中遭電眼鎖定當場被逮 2偷兒收押
2023/12/22 16:38

兌幣機台行竊中遭電眼鎖定當場被逮 2偷兒收押

聖揚機構ｘ健康領域 跨界創意 歡度健康元宵
台南兌幣機大盜電子干擾器犯案 竊娃娃機、洗衣店28萬落網
2023/12/11 21:14

台南兌幣機大盜電子干擾器犯案 竊娃娃機、洗衣店28萬落網
聰明反被聰明誤！先偷車牌再行竊 彰化兌幣機大盜露餡
2023/11/15 13:52

聰明反被聰明誤！先偷車牌再行竊 彰化兌幣機大盜露餡
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播