清潔工順手牽羊百瓶高檔紅酒、高粱 500元賤賣給老酒收購行

警方起出大批紅酒及高粱酒等證物。（民眾提供）

2024/03/04 18:54

〔記者洪臣宏／高雄報導〕劉姓清潔工受雇定期打掃無人居住屋宅，竟順手牽羊將酒櫃上百瓶高檔紅酒、高粱酒分批夾帶出來，賤賣給老酒收購行，雇主返家後發現酒櫃被搜刮一空報警，高雄市警方先找到銷贓酒行，循線將劉嫌逮捕，發現他因案通緝，將劉嫌及酒行劉姓老闆送辦。

高雄市左營分局2月27 日接獲民眾張男報案，他指稱去年7月起，雇用34歲劉姓清潔工定期至老闆位於新莊一路上的住處打掃，27日清潔工打掃後，張男發現老闆放在屋宅酒櫃的大批酒類遭竊，分局獲報立即組成專案小組偵辦。

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經員警調閱監視器追查，得知劉嫌竊取酒類後隨即搭車離去，先前往中華一路上某家老酒收購行，再到高鐵左營站後下車離去。

員警趕赴該家老酒收購行，當場起獲失竊的各式高檔紅酒105瓶、三節高粱配酒11瓶、5公升金門大高酒2罈以及金門陳高禮盒1盒等贓物，調查後得知店家以每瓶500元至3000元不等價格向劉嫌收購。

員警循線掌握到劉嫌行蹤，3日深夜11時許，在台中市北屯區總站夜市將劉嫌緝獲歸案，同時發現其因案由桃園地檢於1月22日發布通緝中，遂於調查後將劉嫌解送桃園地檢署歸案。

至於劉嫌竊盜酒類及老酒收購行劉姓業者收贓部分，則各依刑法竊盜、贓物罪嫌，分別函請橋頭地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

劉嫌將酒類放在包包內，分批帶走賤賣給老酒收購行。（民眾提供）

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