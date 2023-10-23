趁工人午休闖工地搬貨 得手2萬元材料竟賤賣500元送辦

黃男趁工人午休，竟開車侵入工地搬貨，得手2萬元工程材料，竟賤賣500元被送辦。（讀者提供）

2023/10/23 22:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，黃姓男子缺錢花用，趁工地午休空檔，竟開車侵入工地，徒手搬走一批工程材料，造成陳女損失2萬元，而黃男竟以500元賤賣贓物，警方調閱監視器畫面，以車追人循線將他查緝到案，警訊後將他依竊盜罪嫌移送法辦。

陳姓女子（48歲）位於鳳山區瑞興路上工地內，近日發現一批工程材料遭竊，損失金額約2萬元，她於10月19日下午向鳳山警分局成功派出所報案，警方立即依規定受理積極偵辦。

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警方據報調閱現場監視器影像，發現一名男子前天中午駕車行經鳳山區瑞興路，見陳女工地大門未上鎖，竟趁工地人員午休之際，直接駕駛自小客車進入工地，徒手竊取工地一批工程材料，得手後放入車內載運離去。

警方過濾清查工地進出人員，並以車追人深入調查，鎖定黃姓男子（52歲）涉有重嫌，警方擴大調閱監視器畫面，以掌握黃男行蹤。

警方前晚循線於鳳山區中山東路一帶，將黃男查緝到案，黃男見事跡敗露，向警方坦承因缺錢花用，才會駕駛自小客車，四處尋找下手目標，發現工地大門未上鎖，午休也未見工地人員，認為有機可趁，鋌而走險犯案。

警方調查，黃男行竊得手一批工程材料後，載運至大寮區變賣給不知情的資源回收廠，所得贓款500元已花用殆盡，警訊後將黃男依竊盜罪嫌移送法辦。

鳳山警分局呼籲民眾應妥善保管自身財物，做好防竊措施，避免宵小有機可趁，亦奉勸宵小勿以惡小而為，不法行為警方必定嚴加查緝。

黃男趁工人午休，竟開車侵入工地搬貨，得手2萬元工程材料，竟賤賣500元被送辦。（讀者提供）

黃男趁工人午休，竟開車侵入工地搬貨，得手2萬元工程材料，竟賤賣500元被送辦。（讀者提供）

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