台中惡男行竊碰上女屋主強拍裸照、搶錢 二審維持判10年

台中一名賴姓男子，去年闖入民宅行竊，發現女屋主在家搶錢還拍裸照，台中高分院駁回上訴，維持一審10年徒刑判決。（記者陳建志攝）

2023/10/23 14:55

〔記者陳建志／台中報導〕台中賴姓男子，之前就因恐嚇取財、強盜被判刑15年4月，並在2015年8月假釋出獄，沒想到去年11月中行經西屯區一戶民宅，見大門沒鎖闖入，正在搜刮財物時，卻在3樓發現女屋主，不但將她塞嘴、矇眼造成全身傷，並搶走9800元紅包，還強拍裸照恫嚇若報警要散布裸照後離去，賴男當天被逮捕並起出槍彈，一審判刑10年提出上訴，台中高分院駁回上訴，維持原判。

判決指出，賴男去年11月16日中午，經過台中西屯一戶民宅，發現大門未上鎖徒手打開門進入搜尋財物，沒想到在3樓碰到女屋主，女屋主驚嚇大叫，賴男用手摀住嘴巴，並拿衣物塞嘴、矇眼壓制在地，造成她舌頭，全身多處擦挫傷，並在脅迫下說出抽屜有紅包，賴男搶走9800元紅包，並將女屋主拖到廁所強拍裸照，威脅若報警將散布裸照後離去。

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判決指出，警方獲報當天下午5點多巡邏經西屯區四川路與何厝街口時，發現賴男在車上形跡可疑進行盤查，沒想到賴男開車衝撞警車，造成警車損壞，最後仍被員警制伏，並在車上搜出改造手槍1把、子彈8顆。

賴男因違反槍砲彈藥刀械管制條例、強盜、妨害公務等罪嫌，一審分別判處2年9月、8年、8月，合併執行10年，賴男覺得太重提起上訴，並稱自己犯案後態度良好配合警方辦案，也對被害人表示歉意，辯稱拍裸照只是要嚇唬她，並說欲與女屋主商談和解，但因她表達沒有求償意思無法和解，還說槍枝只是收藏品，未拿槍傷人，希望能輕判。

不過台中高分院合議庭法官不認同，認為一審判刑妥適無過重駁回上訴，維持一審10年有期徒刑判決，可上訴。

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