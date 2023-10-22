2男苗栗山區涉嫌竊林木 路人撞見報警抓山老鼠

苗栗警分局根據監視器，查出竊嫌使用的交通工具，以車追人逮2名竊嫌。（苗栗警方提供）

2023/10/22 13:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉大坑山區日前發生一起私有林內林木遭盜伐案件，返家路過民眾發現有異立即報警，竊賊落慌驚逃，公館警方調閱監視器「以車追人」，逮捕2名竊嫌，全案今天依竊盜及違反森林法罪嫌將2男子移送法辦。

警方調查，1名家住公館鄉大坑村山區的民眾17日深夜返家途中發現相思木橫置於山路中阻擋去路，由於當下無風無雨，橫置的林木斷面平整，不像是受風雨影響所致，同時又發現2名男子行跡可疑隨即駕車離去，研判應該是山老鼠盜伐林木，於是立即向苗栗警分局公館分駐所報案，員警馳赴現場雖已不見竊嫌蹤影，惟仍積極訪查及調閱相關監錄影像，經比對報案人發現時間及過濾往來車輛鎖定一輛自用小貨車涉有重嫌，再運用以車追人方式通報警力全面查緝。

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苗栗警分局公館分駐所副所長薛世賢勤餘時間發現該部涉案車輛出現在公館鄉中義村一帶，立即通報警力攔截圍捕，順利將劉男（61歲）及楊男（40歲）等2名竊嫌逮捕到案，全案依違反森林法及竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗警分局表示，全案之所以能即時偵破，有賴熱心民眾發現可疑徵兆即時報案，讓警方因即時掌握案情，積極訪查、蒐證，才能順利迅速查獲犯嫌；警力有限，民力無窮，期盼民眾持續充當警察的眼、耳，共同維護良好的治安環境。

苗栗縣公館鄉大坑山區發生一起私有林內林木遭盜伐案件，樹木橫置在路上，民眾路過發現有異，報警處理。（警方提供）

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