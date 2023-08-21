喬建中燒玉山森林「有恢復可能性」減輕刑責 南投檢方要上訴

南投地院刑庭庭長陳宏瑋說，法官審酌喬等人竊取林木不像山老鼠規模，且考量森林有一定恢復的可能性，而減輕其刑。（記者陳鳳麗攝）

2023/08/21 16:51

〔記者陳鳳麗／南投報導〕前NCC專委喬建中領隊的5人登山隊，鋸刺柏、撿拾枯枝、殘木生營火煮食，未確實熄滅致延燒燒掉玉山大片森林，喬建中觸犯失火燒毀國家森林罪、竊取森林主產物罪，各被判刑6個月。南投地院表示，法官審酌森林有一定可能的可恢復性，及其竊取殘材不像山老鼠的大規模，故減輕其刑。南投檢方不服，將會上訴。

喬建中等5人登山隊，前年5月15日晚間抵杜鵑營地，鍾姓男子負責撿拾枯枝枯枝、殘材生火，還鋸刺柏變成木塊放入營火，喬建中等人後來也幫忙再撿松針、枯枝加入，後來吃完飯彭、吳2人先去休息，鍾後來有倒水到營火，但喬、鍾都未確認是否完全熄滅，喬建中凌晨發現起火僅自行撲滅也未打119報案，導致因地底腐質層燃燒起來而燒了12天。

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喬建中和鍾姓男子在失火燒毀國家森林罪部分被判刑6個月，其他3人各為4、3、2月，南投地院刑事庭庭長陳宏瑋指出，法官說審酌燒毀面積雖然很大，但是考量森林有一定恢復的可能性，因此減輕其刑。

另外喬建中等5人皆被以竊取森林主產物罪，被判刑6個月部分，陳宏瑋表示，法官認為6人都有竊取之犯意，但是撿拾枯木、枝，不像山老鼠大規模砍伐、竊取林木之舉，因此也給予減輕其刑。

喬建中等人生營火燒掉79.7公頃森林，南投地院法官在失火燒毀國家森林罪部分，認為森林有一定之可恢復性的可能，而減輕其刑。（資料照）

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