入冬最強冷空氣籠罩！低溫下探7度 吳德榮：下一波挑戰「寒流」

氣象專家指出，今日至週日入冬最強冷空氣籠罩，預估將成首波「強烈大陸冷氣團」，本島平地低溫將出現7度以下，北台灣整天寒冷。預估週日白天至週一冷空氣減弱，但下週一晚至週二上午又有一波冷空氣快速掃過，下週二下午起再轉晴冷，不遜於上波的「強冷空氣」緊接南下，再加上明顯的「輻射冷卻」，下週三至週六白天氣溫雖逐日緩升，但入夜氣溫驟降，清晨皆有創入冬最低氣溫、並挑戰首波「寒流」的機率。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨觀測資料顯示，迎風面雲多、背風面雲少；降水回波仍以迎風面較多；桃園以北明顯降雨，花蓮、新竹零星。今日至週日清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」（台北測站約降至11度）的機率最高，本島將出現7度以下的平地最低氣溫，絕不可小覷。

今日迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，北台灣整天寒冷；背風面晴時多雲，中南部早晚冷，都要注意添衣保暖。今日各地區氣溫如下：北部9至14度、中部11至21度、南部12至24度、東部11至23度。

吳德榮表示，明日、下週日各地轉晴朗乾冷，早晚氣溫仍很低，要注意保暖。下週日白天起至週一傍晚、冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。下週一晚至週二上午，另一波冷空氣前緣快速掃過、迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨。

吳德榮提到，根據最新模式模擬顯示，下週二下午起再轉晴冷，不遜於上波的「強冷空氣」緊接南下，再加上明顯的「輻射冷卻」，下週三至週六、在陽光下或不覺冷、白天氣溫雖逐日緩升，但入夜氣溫驟降，清晨皆有創入冬最低氣溫、並挑戰首波「寒流」的機率。不過不同模式的模擬其影響的強度與時間，仍有差異，因此具體發展仍應持續觀察。

