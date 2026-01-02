為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    共軍環台軍演多國譴責！美國務院發聲

    2026/01/02 06:39 即時新聞／綜合報導
    中國解放軍東部戰區去年12月29日宣布「正義使命-2025」軍演，31日又片面宣布結束，期間出動百餘架軍機、艦，協同無人機和火箭軍兵力實兵、實彈操演，嚴重衝擊區域安全。（圖取自解放軍東部戰區微博）

    中國解放軍東部戰區去年12月29日宣布「正義使命-2025」軍演,31日又片面宣布結束,期間出動百餘架軍機、艦,協同無人機和火箭軍兵力實兵、實彈操演,嚴重衝擊區域安全。(圖取自解放軍東部戰區微博)

    針對共軍日前對台展開大規模軍演，美國國務院1日敦促北京克制，停止對台灣施加軍事壓力，並強調反對片面改變現狀的行為，包括使用武力或脅迫手段。

    中國解放軍東部戰區去年12月29日無預警對台發動「正義使命–2025」軍演，隔日於指定海空域實彈射擊，並於31日宣布結束軍演。包含日本、菲律賓、歐盟及澳洲等國均對此表示關切，中國外交部反而批評日、澳、歐等國與機構，我國外交部則表示，中國外交部發言既不符合台海現狀與國際社會公認的客觀事實，也違反「聯合國憲章」有關不得使用威脅或武力的原則，予以嚴正駁斥。。

    繼多國對共軍軍演表達關切後，美國國務院於當地時間1日也發布聲明指出，中國針對台灣及區域其他國家的軍事活動和言論，不必要地升高了緊張情勢。國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示「我們敦促北京保持克制，停止對台灣施加軍事壓力，並改以進行有意義的對話。美國支持台海和平穩定，反對任何片面改變現狀的行為，包括武力或脅迫手段。」

