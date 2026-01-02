強烈大陸冷氣團來襲！新竹清晨9.6度 8縣市低溫特報

受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣等8縣市低溫特報，有10度以下氣溫發生的機率。（資料照）

受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣等8縣市低溫特報，有10度以下氣溫發生的機率。今晨本島平地最低溫在新竹縣湖口鄉僅9.6度，桃園市楊梅區也只有9.7度，至於連江縣東引鄉下探到8.6度。

今天白天北台灣高溫預估僅13、14度，中部及花蓮高溫約16至18度，南部及台東高溫約19至22度，入夜後為這波強烈大陸冷氣團最冷時段，中部以北及宜蘭低溫普遍約10至12度，沿海局部地區及近山區平地低溫約8至9度，南部及花東低溫約13至15度，請特別注意保暖。

請繼續往下閱讀...

今日天氣方面，北部、東半部、恆春半島及中部山區有機會下雨，其中桃園以北及宜蘭地區降雨較廣泛，其他地區為多雲到晴；北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區及中部、花蓮3000公尺左右高山有局部降雪、固態降水或結冰的機率，須留意路面溼滑，注意安全。

氣象署指出，東北風明顯偏強，西半部、花東、恆春半島沿海、空曠地區及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，風浪方面，各海面浪高約3至4米，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日受強烈大陸冷氣團影響，環境風場為偏北風至東北風，南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海及台東地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

未來天氣方面，週六強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，週日強烈大陸冷氣團稍減弱，清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，白天氣溫回升，苗栗以南日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下週一大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，下週二至下週四大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，苗栗以南日夜溫差大；下週一、二桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，下週三、四各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下週五大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團減弱，早晚各地仍偏冷，白天氣溫回升，下週六至下下週日另一冷空氣影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，苗栗以南日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 11 ~ 14 11 ~ 13 14 ~ 22 11 ~ 16

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法