不是巧合！飛機座椅全是藍色 航空公司「心理學祕密」曝光

設計師在決定飛機座椅的顏色時，會考慮到色彩心理學。（美聯社）

航空公司飛機的內部設計，除了考量到客艙門和逃生設備的操作方式，在整個內裝的規劃過程中，也始終會以乘客為核心，一切都經過縝密思考。

英媒《每日郵報》報導，美國波音公司（The Boeing Company）每年都會為多家航空公司製造數百架客運飛機，目前全球服役中的飛機數量，已超過1萬4000架。而飛機內裝配置時，每個細節都會納入考量，波音先前就揭露了機艙內部色彩背後的心理學原理。

據報導，客機座椅的顏色常見為藍色，雖然實際顏色可能有所不同，但設計師在決定時，都會特別考量色彩心理學。波音公司指出，藍色配綠色通常會讓人聯想到平靜與安寧；藍色配紫色則象徵著高貴，旅行專家卡普爾（Rishi Kapoor）也解釋，藍色具有安撫情緒的效果。

卡普爾說，「儘管搭飛機在統計上是最安全的交通方式，但許多乘客在飛行時仍容易感到緊張與壓力。」航空設計師爾古德（Nigel Goode）亦認同了這個觀點，並提到航空公司會以不同的色調運用藍色，「部分廉價航空可能會使用較為鮮豔、大膽的色調，但大多數航空公司則選擇較為柔和的顏色，整體目標是營造出如同在家般放鬆的氛圍。」

爾古德解釋，「藍色之所以成為首選，是因為它屬於保守、不具爭議性的企業色彩，象徵可信賴與安全，因此你會看到像英國航空這類歷史悠久的航空公司大量使用藍色。」另外，色調的深淺也同樣重要，較淺的顏色通常能讓空間感覺更高、更寬敞；較深的顏色則可能營造出空間較小、較狹窄的感受。

