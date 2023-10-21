扯！10歲童超商買熱狗不見500元 調監視器看竟是被同學媽偷走

10歲童買熱狗丟掉500元，警調監視器發現竟是被同學家長偷走。示意圖。（資料照）

2023/10/21 11:03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕10歲陳姓男童放學到超商買熱狗當點心，結果熱狗沒夾好掉到地上，他找店員求助時，沒把500元收好放在檯上，回頭一看錢就不見，陳男哭著回家找媽媽，媽媽報警後，警方調閱店內監視器發現偷錢的竟是陳童的同學家長孟女，孟女雖然否認涉案，但因行竊過程被清楚拍下，法官依竊盜罪判罰1萬元，得易服勞役。

判決指出，就讀國小五年級的陳姓男童，放學後到三民區某超商買熱狗當點心，他先把媽媽給的500元放在熱狗檯上，夾熱狗時卻不小心掉在地上，當時孟姓女子也帶剛放學的五年級兒子到超商購物，陳童抬頭問孟女該怎麼辦，孟女告訴他去請店員幫忙。

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陳童小跑步到櫃台找店員時，沒把放在熱狗檯上的500元紙鈔收好，等店員跟著他一起走到熱狗檯，500元已不翼而飛；找不到錢的陳童沒買到熱狗，又擔心錢不見回家會被媽媽駡，哭著回家被媽媽查覺異狀，詢問後才得知錢被偷走，陳母趕緊帶著兒子去報警。

警方獲報後調閱監視器畫面，發現陳童離開熱狗檯去找店員時，檯邊只有孟女一人，且孟女還用手中的東西先蓋住500元紙鈔，再慢慢移入自己口袋裡，經通知孟女到案後，孟女否認偷錢，但仍被警方依竊盜罪送辦。

高雄地院審理時，孟女還是否認偷錢，辯稱她當時站在熱狗檯時，見到地上有一張500元紙鈔，她不曉得是誰的錢，才會撿起來帶走，不知道這樣會犯法；但法官檢視監視器畫面，認錢不是在地上，而是被熱狗檯上被孟女偷走，因此不採信她的說詞，依成年人故意對兒童犯竊盜罪判罰1萬元，得易服勞役，可上訴。

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