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    25噸鋼材不翼而飛！惡賊這樣偷走當廢鐵賤賣 還被起底另1案

    警方在回收場找到被偷賣的鋼材。（警方提供）

    警方在回收場找到被偷賣的鋼材。（警方提供）

    2022/09/16 18:26

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市新營區嘉芳里一塊私人土地暫置約25公噸重鋼材，8月間兩度被偷，物主粗估損失市值60多萬元。原來大膽小偷雇用吊車，兩度來吊走鋼材，以廢鐵賤賣不到20萬元。

    新營警方以車追人，查出竊盜通緝犯56歲楊姓男子涉案，他雇用吊車將鋼材載到回收場賤賣，新營警分局今天將全案以竊盜罪及詐欺罪嫌移送法辦。

    重約25公噸的鋼材在8月2、9日不翼而飛，失主直到8月16日路過工地才發現鋼材不見了，新營太宮派出所受理報案後展開調查，調閱案發地點附近監視器畫面發現，8月初有不同的吊車兩度在上午7點多吊走鋼材。

    警方追查吊車業者，再追到回收場，查出楊男大膽佯稱物主，雇用不知情的吊車業者吊走鋼材，分別載到台南兩處回收場變賣，回收場業者不疑有他也收購。警方會同被害人到場確認鋼材，其中一批已轉賣熔解。

    警方還查出，楊嫌7月間受雇於嘉義工地，也涉嫌逕自開走老闆的自小貨車，再連絡回收業者，誆稱車子要報廢，以車輛行照取信業者，業者交付9000元後，楊嫌即不見蹤影，回收業者查詢資料發現小貨車車主已報案通報協尋，才驚覺受騙。

    新營分局追查後掌握楊嫌身分及行蹤後，將他逮捕到案，他坦承盜賣鋼材，被警方移送法辦。

    楊嫌雇用不同吊車，二度來吊走鋼材以廢鐵賤賣。（警方提供）

    楊嫌雇用不同吊車，二度來吊走鋼材以廢鐵賤賣。（警方提供）

    楊嫌（箭頭指處）雇用不知情的吊車，來偷吊走鋼材以廢鐵賤賣。（警方提供）

    楊嫌（箭頭指處）雇用不知情的吊車，來偷吊走鋼材以廢鐵賤賣。（警方提供）

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