亂丟死雞鴨！ 彰縣區排科技執法14個月逮到333件

彰化縣政府在區排建置「天眼」啟動科技執法，取締亂倒垃圾等違規行為，一次機動式在線監控約20點，分佈範圍很廣，一經查獲依照情節輕重裁罰。（圖縣府提供）

2024/03/10 12:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣218條區域排水全國最多，變相成了民眾亂倒垃圾、偷丟廢棄物的棄置場，為了保護環境並維持排水系統的通暢，縣府建置俗稱「天眼」的移動式攝影機蒐證，依取證的影像取締開罰，從去年迄今14個月來共取締333件，不乏為民眾偷丟死雞、鴨等家禽，還有家用垃圾甚至是床墊家具等物。

目前縣府水利資源處在舊濁水溪、顏厝排水、二林溪、清水溪、員林大排、番雅溝排水、三塊厝排水、大同排水等區排建置俗稱「天眼」的移動式攝影機，取締亂倒垃圾等違規行為，一次機動式在線監控約20點，分佈範圍很廣，發揮嚇阻作用則再改換到其他區排的監控點位，繼續在線監控，嚴加查緝。

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彰化縣從2020年3月起建置移動式攝影機，24小時蒐證取締偷倒垃圾，逐年增加攝影機數量，一經查獲，依照棄置數量，由不同單位進行裁處；體積超過1立方公尺交給水資處裁處，1立方公尺以內為環保局裁處。環保局依廢棄物清理法輕者1200元重者6000元罰鍰；水資處依水利法輕者2500元重者5萬元，但若是棄置廢土或廢棄物，將處25萬元至500萬元不等。

水資處表示，取締333件約有9成案件都是垃圾體積1立方公尺以下移環保局裁罰，依廢清法裁罰每件額1200到6000元，總裁罰金額約72萬元，其他案件水利法大都以2萬7500元裁罰，至今裁處25件，總裁罰金額約68萬元。

水資處指出，「天眼」加人工比對影像，掌握確實違規偷倒行為才會開罰，情況多數都是民眾騎車或開車經過區排，順手把家用垃圾丟進區排內，或是偷丟床墊、沙發等家具，甚至也有畜牧業者亂丟死雞、死鴨等動物屍體，過去曾經發現，養豬業者偷丟死豬，所幸近年嚴加科技執法及開罰，目前尚未發現丟死豬。

水資處強調，縣府針對區域排水渠道的垃圾棄置問題採取了積極的措施，使用科技手段如移動式攝影機和智慧型鏡頭監控系統來取締亂丟垃圾的行為。這些科技不僅能夠蒐證，還能透過物件追蹤辨識系統追蹤非法棄置垃圾的人，從而有效提高執法效率。

縣府透過「天眼」取締偷丟垃圾，發現不少民眾騎車或開車經過區排，順手把家用垃圾丟進區排內，不乏也有偷丟床墊、沙發等家具，以及偷丟死雞、鴨等家禽，內容百百種。 （圖縣府提供）

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