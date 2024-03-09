狂粉斗內150萬選秀冠軍女歌手 吃醋翻臉竟嗆PO露奶照

劉姓歌唱主播外型歌聲俱佳，在直播平台擁有近20萬粉絲。（翻攝網站）

2024/03/09 15:27

〔記者陳冠備／彰化報導〕曾獲得電視節目選秀冠軍的劉姓女子，因外型歌聲俱佳，轉戰直播平台後擁有20萬粉絲，其中一名洪姓粉絲與其成為親密網友，並經常向她斗內（打賞），前後多達1000萬浪花幣（換算台幣150萬元），後來卻發現劉女與他人關係密切，洪姓粉絲竟以要發布劉金清涼露奶的照片，要求劉女吐回斗內的錢。彰化地院審理，依犯恐嚇取財未遂罪，判處洪姓粉絲4月徒刑。

據了解，劉女曾參加「明日之星」電視節目選秀獲得冠軍，也參加過「聲林之王」、「小姐不熙娣」等節目，並在「浪LIVE直播平台」擔任歌唱主播，粉絲數多達20萬人。

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判決指出，洪姓粉絲為工廠作業員，經濟小康，從2019年11月起，便以暱稱「許愷威」在「浪LIVE直播平台」成為劉女的親密網友，並經常在其直播平台打賞劉玉婷，去年5月洪不滿劉女與他人關係密切，竟想討回先前打賞的錢。

判決指出，去年5月至6月間，洪與劉女連絡並恫稱：「妳知道我手機有多少妳的照片嗎？不管妳穿什麼的，有奶的……我PO在主播群，要看一起看啦」、「超過十二點照片全部出去」等語，恐嚇劉女必須退還其在平台上打賞約1000萬「浪花幣」（浪LIVE直播平台儲值幣，可兌換約新台幣150萬元），但遭劉女拒絕並報警。

洪姓粉絲起初否認犯行，直到劉女提出相關證據後才坦承犯行，並辯稱，只是想嚇嚇劉女，希望她退還斗內的錢，將雙方關係作了斷等語。

法官審理，認為洪姓粉絲僅因不滿劉女與他人關係密切就犯恐嚇取財罪行，且犯後迄今未與被害人和解，依犯恐嚇取財未遂罪，判處4月徒刑，全案可易科罰金12萬元。

洪姓粉絲不滿劉姓女直播主與他人關係密切，竟嗆po露奶照威脅必須退回約150萬的打賞錢。彰化地院審理，依犯恐嚇取財未遂罪，判處4月徒刑。（資料照）

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