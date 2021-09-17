女抖音直播主討「抖內」要未成年拿家長身分證刷 眾怒：網路乞丐

一名中國女抖音直播主在直播期間誘導觀眾送禮，並鼓吹未成年觀眾盜用家長身分證認證。（翻攝央視）

2021/09/17 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國發佈《切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》，限制未成年人玩線上遊戲時段，並且搭配網路帳號實名制，但是否能真實「保護」未成年人不受網路內容影響有待商榷。近日一名中國女抖音直播主在直播期間誘導觀眾送禮，觀眾反應未成年不能送禮，她竟狂語「如果你們刷不了禮物，就去拿你爸的身份證過來給我刷」，引起軒然大波，更讓中國網友怒轟「網路乞丐」。

綜合中媒報導，中國女抖音直播主「@滾」在直播期間誘導觀眾送她禮物，聊天室有觀眾反應「未成年人不能刷禮物」，她竟口出狂言，點名未成年觀眾，「我跟你們說一聲，如果你們刷不了禮物，就去拿你爸的身份證過來給我刷」，「我說不要（禮物）是開玩笑的，女孩子不都是說反話的嗎？我說不要你們就要咣咣一直給我送就對了」。

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鼓吹未成年人犯罪的誇張言論引發中國網友不滿，紛紛提出檢舉，同時也留言痛罵這名直播主「未成年也坑啊？做個人吧」、「瘋了吧，想錢想瘋了」、「這種直播主存在的意義是什麼？我不理解」、「臉都不要了？網路乞丐」。此事在中國引起軒然大波，連中國官媒《央視》都予以報導，中國抖音將該直播主帳號永久刪除。

然而這並非單一事件，《央視》指出，去年10月，一名11歲兒童在短短10天內為某直播主刷了13.9萬元人民幣（合59萬7198元新台幣）的禮物，儘管該名兒童曾向直播主透露過自己只有11歲，該直播主仍然不時誘勸他「多多關注自己」；今年6月，某短影片平台直播主則曾誘導一名高一學生花10多萬元人民幣（合約42萬9000元新台幣）打賞，同學明確表示自己零用錢不夠，該直播主還稱「自己會一直等他」。

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