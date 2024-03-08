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桶屍案無直接證據！涉殺男友蛇蠍酒女沒判死刑 死者家屬遺憾

死者家屬委任律師何志揚說，檢方因無直接證據不能求處死刑，家屬深感遺憾。（記者張瑞楨攝）

死者家屬委任律師何志揚說，檢方因無直接證據不能求處死刑，家屬深感遺憾。（記者張瑞楨攝）

2024/03/08 16:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕2022年間轟動一時的台中市神岡區「木乃伊桶屍奇案」，紅牌酒女蔡嘉樺被控殺害陳姓男友，台中地檢署求刑25到27年，台中地方法院國民法官參與審理庭今天（8日）宣判，依殺人等4項罪名判刑年27年6月。死者家屬委任律師何志揚說，因缺乏直接證據，檢方沒有具體求處死刑，家屬對此深感遺憾，如果家屬認為應判處死刑，將提出上訴。

不過，檢方雖無直接證據，沒有在現場採到蔡女的指紋、頭髮等生物證據，連蔡女開車運屍到工廠的監視器畫面檔案也因太久而覆蓋消失，現場更無目擊證人，但檢方提出諸多強力的間接證據，讓包括國民法官在內的法庭採信，檢方也堪稱打了漂亮一仗。

此案關鍵證據包括，陳男失蹤後，手機基地台與蔡女的手機位置重疊，但警察於家屬通報陳男失蹤之後，找蔡女問話，蔡女堅稱不知陳男行蹤，卻沒告知警察，陳男手機就在她身上。另外，蔡女於陳男失蹤後，出面承租廠房，廠房卻始終沒有機械進駐，只有堆置一個桶子；蔡女於陳男失蹤後第10天後，上網購買大塑膠袋子與防水滲透墊，這些物品都與現場留置的證物吻合。

證物之外，蔡女2019年3月4日晚間開車到陳男母親住處，將意識模糊的陳男載走，陳母曾經攔阻，蔡女堅持要載走，離開後沒有返回兩人同居處，而是投宿汽車旅館，這些過程都違反常理，這些強力的間接證據，也是國民法官與職業法官認定蔡女殺人的重要原因。

紅牌酒女蔡嘉樺始終否認殺人，但檢方提出的間接證據，足以讓法官採信並判決她徒刑27年6月。（記者張瑞楨攝）

紅牌酒女蔡嘉樺始終否認殺人，但檢方提出的間接證據，足以讓法官採信並判決她徒刑27年6月。（記者張瑞楨攝）

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