神岡「木乃伊桶屍案」 蛇蠍酒女水泥封屍男友判刑27年6月

被控犯下台中市神岡區「木乃伊桶屍奇案」的蔡嘉樺，今天被台中地院國民法官參審理庭重判27年6月徒刑。（記者張瑞楨攝）

2024/03/08 14:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕2022年間轟動一時的台中市神岡區「木乃伊桶屍奇案」，被台中地檢署指控殺害陳姓男友，且具體求刑25至27年的酒女蔡嘉樺，今天（8日）下午由台中地方法院國民法官參與審理庭宣判，依殺人等4項罪名判刑27年6月，此案並無蔡女殺人的直接證據，蔡女也全盤否認殺人封屍，檢方更認為尚有共犯在逃，不過，法官仍認定她殺人棄屍而判刑。

此案是台中地方法院第三起國民法官審理案，今天下午2時判決，殺人罪判刑18年、毀棄屍體罪判刑5年、偽造私文書罪判刑2年，至於盜打陳男電話的違反電信法部分，則是判刑3年，合併應執行27年6月，可上訴，蔡女出庭聆聽判決後，面無表情，法官裁定還押（持續羈押）。

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此案源於神岡區一處荒廢廠房的二房東，於2022年10月26日清理廠房時，發現一個桶子散發惡臭報警，警方於桶子內發現失蹤逾1年，用水泥封住，宛如木乃伊的陳姓男子屍體，進而查到在酒店上班的女友蔡嘉樺涉案，但棄屍的共犯身分不詳，台中地檢署依家庭暴力之殺人罪等罪名起訴，具體求刑17至25年徒刑，蔡女全盤否認。

檢方指控，陳男與蔡女2013年相識交往，2017年分手又複合，之後於西屯區某社區的二樓租屋同居，月入15萬元的蔡女陸續向陳男借錢並簽本票，本票金額達157萬元，兩人為此引發爭執，陳男曾對蔡女拳腳相向，蔡女為此心萌殺機。

2019年3月4日下午，她開車至陳男之母的住處，將不明原因而意識模糊的陳男載走，陳母當時曾阻止，但她仍堅持載走陳男，先入住汽車旅館，5日凌晨於不明的地點用鈍器重擊陳男致死。

檢方調查，蔡女於13日聯繫房屋仲介，以月租1萬2000元租下神岡廠房，再購買水泥攪拌器等工具與塑膠桶，並上網購買防止水滲透的墊子與塑膠袋，同年月24日將遺體運到廠房，用水泥封住，檢方認定這段水泥封屍過程，有共犯參與，但人數與身分不詳，蔡女則是堅決否認涉案，並宣稱她與陳男入住汽車旅館，翌日上午她睡醒後，陳男已不告而別、不見蹤影，從此未再見過陳男。

不過，檢方又查到其他間接證據，包括蔡女用水泥封屍後，用陳男手機傳訊息給陳男女兒報平安，還偽造她與陳男之間的債務糾紛已經和解的和解書，另外，還用陳男手機傳訊息給陳男之妹，要取回她簽給陳男的借款本票，但陳男之妹並未答應，陳男也從此人間蒸發，事隔3年半，2022年10月26日發現桶屍，此案才曝光。

台中地院行政庭長李進清說明判決結果。（記者張瑞楨攝）

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