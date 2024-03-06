調查官拆解認知戰4要素 王俊力：認知戰無區分平時、戰時

調查局長王俊力指出，中共近年來持續透過網路、新媒體平台等管道傳散錯假訊息，意圖破壞國人對政府信任、引發社會對立，遂行政治圖謀，當前資訊科技高度發展，認知戰策略、手法，更加多元複雜，提升國人辨識及國安團隊防堵的難度。（調查局提供）

2024/03/06 22:13

〔記者錢利忠／台北報導〕調查局為強化應處中共認知戰的能量，今舉辦「從認知戰看中共對臺影響力操作」國際學術研討會；局長王俊力致詞表示，中共認知戰攻勢對我國家、社會威脅已無平時、戰時區分。有「最了解中國」調查官稱號的研究委員劉文斌則分享發動認知戰所需的4個組成元素，分別為「扭曲訊息」、「梗圖製造刻板印象」、「評論帶風向」及「上傳假帳號散佈」。

王俊力指出，中共近年來持續透過網路、新媒體平台等管道傳散錯假訊息，意圖破壞國人對政府信任、引發社會對立，遂行政治圖謀，當前資訊科技高度發展，認知戰策略、手法，更加多元複雜，提升國人辨識及國安團隊防堵的難度。

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王俊力表示，認知戰研究中心統合調查局兩岸情勢研析處、國內安全調查處及資通安全處，引入學術理論，加強蒐集、分析境外敵對勢力傳散影響我國家安全、擾亂社會安定、破壞友盟關係等爭訊即時通報，並使用軟體工具，溯源清查異常帳號、協請社群平台下架、發布新聞揭露，融合學術理論與實務運作，發揮應對中共認知戰的威脅綜效。

劉文斌近期出版「習近平時期對臺認知戰作為與反制」一書，今提出認知戰發動所需的4個重要組成元素，此4元素即為反制方標定攻擊者的重要線索，再加以快速澄清，可破壞各節點的被信任度，有效反制認知戰的攻擊。

現任立委的台灣民主實驗室理事長沈伯洋則示警，自2014年起，中共發動認知戰的場域，已由臉書、YouTube，轉向TikTok等擁有年輕用戶的新型社交平台；中共擅於利用社群蒐集使用者偏好，針對用戶特性設計客製化訊息，再利用演算法回饋機制，加工與精緻訊息內容，重複投射、擴大影響層面；台灣身處認知戰威脅前線，應根據不同戰略情境制定應處方案，持續深化與國際連結。

國防大學政治作戰學院新聞學系教授兼主任傅文成發現，中國國有媒體和TikTok等平台上，協同行為增加並流動到臉書、YouTube、PTT等平台，不僅針對國內政治，也影響台、美關係，深化台灣社會的分裂和懷疑，建議應提升公眾媒體素養，捍衛公共對話的完整性，保障民主韌性和國家安全。

國防安全研究院網路安全與決策推演助理研究員吳宗翰呼籲，國人需正視威權政體利用民主體制傳散爭議訊息，達到獲取戰略利益的目的。

調查局另分享，Deepfake、ChatGPT等創新工具，促生更擬真的錯假訊息，導致追溯挑戰更嚴峻。

調查局為強化應處中共認知戰的能量，今舉辦「從認知戰看中共對臺影響力操作」國際學術研討會；局長王俊力（左3）致詞表示，中共認知戰攻勢對我國家、社會威脅已無平時、戰時區分。（調查局提供）

現任立委的台灣民主實驗室理事長沈伯洋示警，自2014年起，中共發動認知戰的場域，已由臉書、YouTube，轉向TikTok等擁有大量年輕用戶的新型社交平台。（調查局提供）

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