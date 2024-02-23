「最了解中國」調查官劉文斌 書展談著作「認知戰與反制」

調查局出版「習近平時期對臺認知戰作為與反制」專書，堪稱反認知戰秘笈，此次也在書展期間舉行專書講座，而調查局內最了解中國的該書作者、調查局研究委員劉文斌也現身，與民眾互動交流。（調查局提供）

2024/02/23 13:17

〔記者錢利忠／台北報導〕第32屆台北國際書展自本月20日至25日，於世貿一館展開為期6天的出版閱讀嘉年華會；調查局出版反認知戰秘笈「習近平時期對臺認知戰作為與反制」專書，此次也在書展舉行專書講座，堪稱調查局內「最了解中國」的該書作者、調查局研究委員劉文斌也現身，與民眾互動交流。

劉文斌擁有政治大學國家發展博士文憑，曾任輔仁大學副教授，主要研究領域包括中國政治發展、兩岸關係、台灣國家認同變遷、兩岸統合等類別，曾發表學術論文數十篇，也出版過專書。

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劉文斌擔任調查官長達40年，經歷基層的據點情蒐工作，一路升遷至兩岸情勢研析處處長等職務，在調查局的主要業務均與中國及兩岸情勢掌握有密切關係，堪稱調查局內「最了解中國」與兩岸關係的學者型調查官。

調查局指出，當前科技發達，實施認知戰的形式多元、無孔不入，爲防範中國以認知戰擾亂國內社會秩序、危害國安，亟需提升全民對認知戰的認識。

調查局發行「習近平時期對臺認知戰作爲與反制」專書，作者劉文斌此次書展期間，受邀與五南文化廣場合作，於2月20日至25日書展期間，於台北世界貿易中心展覽一館舉辦2場專題講座，期能提升民眾辨識及自我保護能力，使社會、國家更穩定與安全。

調查局出版「習近平時期對臺認知戰作為與反制」專書，堪稱反認知戰秘笈，此次也在書展期間舉行專書講座，而調查局內最了解中國的該書作者、調查局研究委員劉文斌也現身，與民眾互動交流。（調查局提供）

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