中共利用AI產製假訊息內容農場 調查局防範認知戰舉辦國際學術研討會

調查局為提升應處中共認知站能量，強化與國內、外執法機關與智庫院校的合作，今天下午舉辦「從認知戰看中共對臺影響力操作」國際學術研討會；法務部長蔡清祥會中指出，中共透過社群媒體傳散錯假訊息，分化、破壞民主制度，今年選舉期間利用AI產製錯假圖文、音檔及影片的內容農場，意圖影響投票結果，盼持續強化與國際友盟的合作。（調查局提供）

2024/03/06 17:28

〔記者錢利忠／台北報導〕調查局為提升應處中共認知戰能量，強化與國內、外執法機關與智庫院校的合作，今天下午舉辦「從認知戰看中共對臺影響力操作」國際學術研討會；法務部長蔡清祥會中指出，中共透過社群媒體傳散錯假訊息，分化、破壞民主制度，今年選舉期間利用AI產製錯假圖文、音檔及影片的內容農場，意圖影響投票結果，盼持續強化與國際友盟的合作。

蔡清祥表示，中共近年持續透過社群媒體傳散錯假訊息，意圖分化我社會團結、破壞民主制度運作；今年總統、立法委員選舉期間，更發現中共內容農場，利用AI生成技術產製錯假圖文、音檔及影片，透過網路分身、機器人或不知情社群媒體用戶進行傳散，意圖誤導選民認知、影響投票結果。

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蔡清祥指出，我國擁有高度成熟、完善地事實查核社群、國際媒體識讀合作夥伴關係，且不斷精進，調查局舉辦本次國際學術研討會，強化與國際友盟交流合作、分享心得經驗，群策群力共同防制中共顛覆民主制度、分化國際秩序、滲透國家運作的野心。

國家安全會議副秘書長徐斯儉表示，中國北京雖有計畫削弱我內部團結、破壞民主制度，但近年台灣民主體制更形強韌，深獲國際認同。英國經濟學人智庫（EIU）2023年全球民主指數報告（Democracy Index 2023 Report）、無國界記者組織2023年世界新聞自由指數（World Press Freedom Index）、美國卡托研究所（Cato Institute）與加拿大菲沙研究所（Fraser Institute）2023年人類自由指數（Human Freedom Index）均顯示，我國排名在全球近180個國家與地區，皆高居亞洲第一，反觀中國各項排名均敬陪末座，除突顯我民主韌性難能可貴，也顯示北京與國際社會理念、價值皆逆向而行。

調查局表示，總統蔡英文曾說「資訊戰與認知作戰是台灣生存最大挑戰，中國對我侵擾不會只有兩、三天就結束，絕對不能習慣，必須警覺對抗，必須不斷強化抵擋認知作戰能力」。調查局認知戰研究中心舉辦本次研討會，旨在向國際友盟及國人展現，我身處威脅前線卻不畏戰退縮的決心，調查局與民主友盟站在同一陣線，持續深化交流對中共認知戰研究成果與反制經驗，合作遏阻威脅，共同捍衛民主自由與人權法治普世價值。

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