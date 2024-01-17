抖音、TikTok成錯假訊息散布溫床 王定宇：應強化管理甚至禁止

民進黨立委王定宇。（資料照）

2024/01/17 12:27

〔記者謝君臨／台北報導〕抖音、TikTok（抖音海外版）頻道出現多則指控台灣選務作票影片，在年輕學生族群瘋傳，即使中選會出面澄清，許多年輕人仍相信作票。學者警告，若再不設防，以後恐將亡國。對此，民進黨立委王定宇認為，應支持政府強化管理甚至禁止，否則付出代價的將是整個世代，這是必須嚴正處理的大事。

王定宇表示，抖音和TikTok有三大問題，第一，其資訊後台和資訊擁有者來自中共，有資安外洩疑慮；其次，短影音成為謠言、錯誤訊息散布的溫床，甚至是有組織、系統地散布假錯訊息，對於自由開放的民主社會產生分裂、紛擾和社會成本；第三，這種掐頭去尾式的傳播方式，對於認知真實的全貌都是傷害，在年輕人中傳播，也常導致一些社會問題。

請繼續往下閱讀...

他說，因為上述三大因素，在全球自由民主國家，縱使在最尊重言論自由、第四權的美國，許多州都已明令禁止抖音和TikTok，美國政府也要求TikTok必須把背後資金及背後擁有者的資訊透明化，這都已發生過；而台灣是面對資訊作戰、認知作戰的重災區，抖音這三大問題在台灣更是非常嚴重，所以一直有各界呼籲應強化管理。

「對於這個現象，我認為是不分黨派的。」王定宇指出，我們支持對於抖音和TikTok必須強化管理，且不只強化管理，若無法改善，政府應藉由種種不管是行政作為或法令，立法部門該修法也要修法，應予以禁止。

他重申，如果抖音和TikTok無法對於其背後資安疑慮、後台黑箱有明確釐清，對於假錯訊息有系統、有組織的散布無法改善，對於去頭去尾影響青少年認知，甚至發起一些運動造成人命的損傷等，這些都無法改善的話，我們應支持政府強化管理，甚至禁止，否則付出代價的，不僅僅是特定政黨，而是整個世代，所以這不是小事，是必須嚴正處理的大事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法