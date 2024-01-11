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大選前突出現「蔡英文秘史」電子書 沈榮欽︰中國介選新手段

沈榮欽指出，大選前夕突然這本名為「蔡英文秘史」的電子書，恐怕是中國介選的新手段，呼籲檢調單位能夠立刻介入調查。（圖擷取自沈榮欽臉書）

沈榮欽指出，大選前夕突然這本名為「蔡英文秘史」的電子書，恐怕是中國介選的新手段，呼籲檢調單位能夠立刻介入調查。（圖擷取自沈榮欽臉書）

2024/01/11 12:19

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣大選倒數2天，中共越發加強介選動作和力道，五花八門的奧步手段，堪稱罄竹難書。加拿大約克大學副教授沈榮欽今（11）日發文指出，大選前夕，突出現一本充滿各種假訊息、極盡污衊總統蔡英文與民進黨的電子書，不但瞬間充斥各大社群平台，甚至在中國微信僅一天就有近千萬的觸及率，他認為這恐怕是中國介選的新手段。

2024總統大選進入倒數48小時，沈榮欽今日上午在臉書發文表示，出現全新的「選舉奧步」，需要檢調立刻介入 。他指出，總統大選前夕，突然出現一本充滿各種假訊息、極盡污衊蔡英文與民進黨的電子書「蔡英文秘史」，且瞬時充斥各大社群網站，包括臉書、IG、YouTube、社群平台「X」（原推特）和美國知名網路論壇「Reddit」，甚至連維基百科也有。

不僅如此，沈榮欽表示這本電子書擴散速度極快，在中國抖音、微信、百度等社群媒體最為明顯，例如在微信僅一天就有將近千萬的觸及率，「顯然背後有組織的炒作」，對此，沈榮欽認為，這恐怕是中國介選的新手段。

沈榮欽指出，這手段配合台灣網軍與在地共鳴者的炒作，「而且很聰明地瞄準蔡英文，而不是直接以賴清德為目標，卻又可以達到介選目的」，他也呼籲檢調單位能夠立刻介入調查，並且要求各大社群平台下架此一充滿謠言、抹黑與淫穢的介選文宣。

另外，沈榮欽也透露近期在臉書平台發文，會遭到「刻意降低觸及率」的情況，「被降低非常多，不知道是因為擔心影響選情的普遍做法還是其他因素。」

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