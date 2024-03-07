台南工地天坑吞車勒令停工 市府：周遭鄰房尚屬安全

南市五妃街與西門路一段路口，發生新建工地施工處路面塌陷，造成一輛小貨車陷落坑洞內。（台南市府提供）

2024/03/07 06:01

首次上稿 03/06 19:41

更新時間 03/07 06:01

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台南五妃街建築工地旁路面突坍塌 吞了一輛小貨車

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台南吊車救貨車也陷洞翻倒！ 工務局：拆卸吊臂設法脫困

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市五妃街與西門路一段路口，今（6）日晚間發生新建工地施工處路面塌陷，導致一輛小貨車掉落於坑洞內，南市府工務局獲報後立刻趕往現場，指揮緊急安全措施。現場確認無人員傷亡，並且已下令停工。人在日本參加東京食品展的市長黃偉哲獲報後，亦火速取消國外行程，將搭乘凌晨班機回台南坐鎮。

對於工地周遭鄰房安全性，台南市土木技師公會理事長許引絃表示，經檢測調查後，包含西門路南側、東側以及五妃街，傾斜率都小於200分之1，梁柱也沒有明顯結構性裂縫，周遭鄰房尚屬安全，後續將會持續監測。

晚間10時，市府成立緊急指揮所調度，副市長趙卿惠率領市府相關局處進駐，除了警察局、工務局、水利局，副市長葉澤山、民政局長姜淋煌，還有包含議長邱莉莉在內的多位民代也前往關心。

南市工務局表示，現場因鄰近皇龍開發建設股公司新建建築工程，施作擋土設施開挖，涉及公共安全疑慮，接獲通報後通知工地立即停工，晚間6時與土木技師公會、起造人至現場釐清事故原因，持續監測。晚間7時許，建設公司於將掉落車輛吊起時，發生吊車傾斜，為避免發生安全疑慮，第一時間已擴大封鎖西門路等周邊道路。但因吊車支撐無法負荷，於晚間8時10分發生倒塌，現場確認無人員傷亡情形。

南市副市長趙卿惠隨即前往指揮調度。甫在東京的黃偉哲市長獲報後亦火速取消國外行程，將搭乘凌晨班機回台南坐鎮。

南市府表示，工務局長陳世仁、水利局長邱忠川協同土木技師公會、起造人均到現場，已將該工地勒令停工，現場並且拉警示帶安全設施。工務局也呼籲所有的用路人及民眾避開該路段，且勿圍觀。

據了解，位於中西區五妃街、西門路口正進行大樓施工，今天下午5點多，街口道路出現長達數10公尺的大坑洞，造成一輛小貨車掉落坑洞內，幸好無人員傷亡，也未危及周遭房屋，工務局已勒令停工，並追查道路下陷原因。

南市五妃街與西門路一段路口發生路面塌陷，現場拉起警示帶，市府已下令停工。（台南市府提供）

南市五妃街與西門路一段路口發生路面塌陷，市府已下令停工，警方指揮交通。（台南市府提供）

南市五妃街與西門路一段路口新建工地，市府已勒令停工。（台南市府提供）

南市五妃街與西門路一段路口，發生新建工地施工處路面塌陷，市府已勒令停工調查原因。（台南市府提供）

台南市府成立緊急指揮所，副市長趙卿惠（右2）、副市長葉澤山（右1）、南市議長邱莉莉（左2）均到場。（台南市府提供）

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