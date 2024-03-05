3/5 今彩539頭獎開1注！ 800萬獎落台中

今晚開獎的第113000056期今彩539頭獎開出1注；第113000032期大樂透頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/03/05 22:23

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月5日）開獎的第113000056期今彩539頭獎開出1注，由台中市中區篤行路19-1號1樓「旺萊旺彩券行」開出；第113000032期大樂透頭獎摃龜。

第113000032期大樂透中獎號碼「10、15、21、24、26、38，特別號：37」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共51注中獎，每注可得4萬7394元；肆獎共143注中獎，每注可得1萬866元；伍獎共2565注中獎，每注可得2000元；陸獎共3711注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬4275注中獎，每注可得400元；普獎共4萬5814注中獎，每注可得400元。

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第113000032期49樂合彩中獎號碼為「10、15、21、24、26、38」，四合共6注中獎，每注可得20萬元；三合共106注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3492注中獎，每注可得1250元。

第113000056期今彩539中獎號碼為「26、34、36、37、39」，頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎211注中獎，每注可得2萬元；參獎共6549注中獎，每注可得300元；肆獎7萬3153注中獎，每注可得50元。

第113000056期39樂合彩中獎號碼為「26、34、36、37、39」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共494注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2620注中獎，每注可得1125元。

第113000056期3星彩中獎號碼為「653」，壹獎共72注中獎，每注可得5000元。

第113000056期4星彩中獎號碼為「2735」，壹獎共14注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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