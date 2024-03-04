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首頁　>　社會

財神爺還沒到！3/4 威力彩、今彩539 頭獎均摃龜

今晚開獎的第113000019期威力彩、第113000055期今彩539頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

今晚開獎的第113000019期威力彩、第113000055期今彩539頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/03/04 22:31

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月4日）開獎的第113000019期威力彩頭獎摃龜；第113000055期今彩539頭獎摃龜。

第113000019期威力彩中獎號碼為「03、05、10、24、37、38，第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎6注中獎，可得15萬元；肆獎46注中獎，每注可得2萬元；伍獎267注中獎，每注可得4000元；陸獎1867注中獎，每注可得800元；柒獎3312注中獎，每注可得400元；捌獎1萬7539注中獎，每注可得200元；玖獎2萬4053注中獎，每注可得100元；普獎3萬8371注中獎，每注可得100元。

第113000055期今彩539中獎號碼為「01、03、05、19、38」，頭獎摃龜；貳獎306注中獎，每注可得2萬元；參獎1萬0284注中獎，每注可得300元；肆獎9萬8917注中獎，每注可得50元。

第113000055期39樂合彩中獎號碼為「01、03、05、19、38」，四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合542注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬5308注中獎，每注可得1125元。

第113000055期3星彩中獎號碼為「539」，壹獎281注中獎，每注可得5000元。

第113000055期4星彩中獎號碼為「2714」，壹獎13注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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