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3/2今彩539頭獎開2注！ 800萬獎落新北、花蓮

今晚（3月2日）開獎的第113000054期今彩539頭獎開出2注，由新北市土城區中央路3段58號1樓「寧穩發電腦彩券行」及花蓮縣吉安鄉永安村吉安路1段14號「一夜致富彩券行」開出。（台彩提供；本報合成）

今晚（3月2日）開獎的第113000054期今彩539頭獎開出2注，由新北市土城區中央路3段58號1樓「寧穩發電腦彩券行」及花蓮縣吉安鄉永安村吉安路1段14號「一夜致富彩券行」開出。（台彩提供；本報合成）

2024/03/02 22:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月2日）開獎的第113000054期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬元，分別由新北市土城區中央路3段58號1樓「寧穩發電腦彩券行」及花蓮縣吉安鄉永安村吉安路1段14號「一夜致富彩券行」開出。

第113000054期今彩539中獎號碼為「17、19、29、36、37」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共193注中獎，每注可得2萬元；參獎共6621注中獎，每注可得300元；肆獎共76101注中獎，每注可得50元。

第113000054期39樂合彩中獎號碼為「17、19、29、36、37」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共264注中獎，每注可得1萬1250元；二合共10801注中獎，每注可得1125元。

第113000054期3星彩中獎號碼為「501」，壹獎共53注中獎，每注可得5000元。

第113000054期4星彩中獎號碼為「1010」，壹獎共91注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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