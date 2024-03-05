新修訂「性平三法」3/8上路 新北警巡迴宣導開跑

警方首站到南強工商宣導性平三法。（記者徐聖倫翻攝）

2024/03/05 15:34

〔記者徐聖倫／新北報導〕新修訂的「性平三法」將於3月8日上路，新北市警局婦幼隊啟動「校園巡迴宣導專案」，昨天上午至新店的南強工商進行第1場宣導。除了性別平等外，宣導「識詐」亦是本次宣導重點。警方宣導結合學校的教學，提升學生性平意識以及維護自身權益。

為了在有限時間內發揮最大宣導效果，警方針對「性平三法」修法內容，從加害人、被害人、防治措施及制度等三大面向歸納整理，如性騷擾加害人部分，增訂權勢性騷擾處罰類型，明定何謂一般權勢性騷擾的主管，及特別權勢性騷擾的雇主或機關首長，且新增民事懲罰性賠償，對雇主最高可罰100萬元。

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被害人部分，增加扶助、保護措施，同時完善保密規定及延長性騷擾申訴時效，最後在防治措施與制度上，增訂負責人、主管停職或調整職務的暫時措施，以確保過程獨立公正。另外在「識詐」宣導上，除了詐騙手法及案例解說外，亦特別強調不要苛責被害人，因為很多青少年身心發展及社會經驗尚不足，一時失慮被騙，應多予關懷跟協助。

新北市婦幼隊表示，宣導預防的成效雖不易量化，但卻能讓民眾對警政治安工作有感，推廣性平三法新規定及預防詐騙都是持續不斷的重要工作，新北警婦幼隊將先從高中職校園開始，再漸漸普及其他年齡層的學校，有效守護大家的身體及財產安全。

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