逃泰通緝犯命案共犯30萬交保 檢方抗告：說詞與泰籍女共犯有出入

涉入強盜通緝犯石茂強在泰國遭槍殺棄屍案的男子周昱帆（著牛仔褲者），獲法院裁定30萬元交保。（資料照，記者王定傳攝）

2024/03/05 09:49

〔記者錢利忠／台北報導〕強盜通緝犯石茂強潛逃海外，2月25日在泰國被發現遭槍殺棄屍，泰方鎖定至少5人涉案，其中台籍男子周昱帆被列為共犯，我國警方掌握周男2月26日從柬埔寨返台，請周男「協助辦案」；台北地檢署訊後「當庭逮捕」，改列殺人及轉讓第三級毒品罪被告，向法院聲請羈押禁見，台北地院裁定30萬元交保並限制出境出海；檢方不服交保裁定，昨天已提起抗告。

北檢認定周男涉嫌曾參與清理犯罪現場的血跡，到案後辯詞避重就輕，且根據泰方提供的證據資料，周男的供述與現場目擊的泰籍女共犯說詞不一致，考量此案相關事證都在泰國，有待日後司法互助，為了有利之後的偵查行動，避免周於交保期間勾串、逃亡及滅證，認為有羈押周男的必要。

請繼續往下閱讀...

法官裁定，周男涉殺人及毒品罪嫌，均為重罪，本案其他共犯在逃，有串供之虞，但審酌周男是從柬埔寨主動回台，警詢時就其涉案情節主動供述，並配合警方採集生物跡證，依目前證據，他參與的行為是「清理血跡地板」，加上他的手機已扣案，並在開庭時再三承諾願意配合調查，因此裁定交保並限制住居、出境及出海，並禁止他與同案在逃共犯有任何聯繫。

石茂強遭槍殺後，泰國警方掌握，涉案人共有5人，其中4人為台灣人、一女為泰國人，他們在案發後逃至柬埔寨，再分別竄逃各處。我國警方發現周男返台後，隨即在機場約談他說明案情，另以協助辦案為由，將他帶至北檢詢問。

據了解，周男庭訊時指出，知曉當地結識的友人疑槍殺石茂強，但否認參與行凶，案發前凶嫌只說要談事情，他沒參與談判也不知雙方有何糾紛，他有聽到槍聲，怕自己在國外遭人滅口，才趕緊搭機返台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法