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石茂強遭槍殺 涉案泰女：死前曾喊3聲對不起

台灣潛逃境外的通緝犯石茂強（見圖）遭槍殺棄屍案，涉案的台籍周姓男子昨天搭機返國，台北地檢署已約談他說明釐清案情。（圖擷取自石茂強臉書）

台灣潛逃境外的通緝犯石茂強（見圖）遭槍殺棄屍案，涉案的台籍周姓男子昨天搭機返國，台北地檢署已約談他說明釐清案情。（圖擷取自石茂強臉書）

2024/02/28 12:32

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕潛逃海外的強盜通緝犯石茂強日前傳出在泰國遭槍殺棄屍，至少有5人被泰警鎖定涉案，在泰媒最新報導則指出，其中1名泰國籍女子否認參與謀殺棄屍，並稱曾聽到石茂強在死前用中文說了3聲「對不起」，之後就聽見2聲槍聲，且她也不清楚棄屍地點。

台灣潛逃在外的通緝犯石茂強，25日被發現陳屍在泰國曼谷素萬那普機場附近一間廢棄商店，其頭部還遭開三槍爆頭身亡，疑似遭到行刑式槍決。泰警調閱監視器後初判涉案嫌犯至少5人，包括4名台灣籍男子和1名泰國籍女子，5人在犯案後潛逃到柬埔寨首都金邊。這5人當中的泰女在柬埔寨落網，台籍男子周宇凡則是返台後被警方逮捕，周還稱他沒有參與開槍，目前檢警仍在釐清他涉案的情況。

根據泰國公共電視台（Thai PBS）與泰國郵報（Thai Post）報導指出，落網的泰女「Piyanuch Thammarat」的租屋處是位於曼谷叻拋區（Lat Phrao）的一棟3層樓住宅，她對警方表示25日凌晨就待在曼谷租屋處的3樓，並稱她曾聽見石茂強用中文說了3聲「對不起」，隨後就聽到樓下傳出2聲槍響，但她不敢下樓查看，事發後也不清楚棄屍地點。

泰女強調她並未犯案，並稱當時是因為其他男子命令她收拾東西逃跑，她出於恐懼只能跟著逃跑。

泰國籍女子否認參與謀殺棄屍。（圖擷自Thai Post）

泰國籍女子否認參與謀殺棄屍。（圖擷自Thai Post）

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