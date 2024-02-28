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石茂強在泰國遭槍殺案 涉案周男30萬交保

泰國警方公布涉嫌殺槍殺石茂強的5名嫌犯長相及姓名。（取自泰國PPTV）

泰國警方公布涉嫌殺槍殺石茂強的5名嫌犯長相及姓名。（取自泰國PPTV）

2024/02/28 20:51

〔記者王定傳／台北報導〕潛逃海外的強盜通緝犯石茂強在泰國遭槍殺棄屍，泰方鎖定至少5人涉案，其中1名台籍周姓男子被泰警列為共犯，我國警方掌握周男前晚從柬埔寨返台，隨即請周男「協助問案」；台北地檢署昨先以關係人身分約談周，訊問6小時後將周「當庭逮捕」並改列殺人及轉讓第三級毒品罪被告，以涉嫌重大，有逃亡、勾串及滅證之虞向法院聲請羈押禁見，台北地院法官今下午3點半開庭，歷時5個小時庭訊，晚間8時35分裁定周男30萬元交保並限制住居及出境出海。

根據泰國警方公佈涉案五人的長相及姓名，分別為43歲許男「HAU PENG-YUAN」、42歲王男「WANG HUNG-TENG」、24歲周男「CHOU YU-FAN」、36歲林男「LIN KUANG –YUAN」等4名台男，泰女則是22歲「Piyanuch Thammarat」。

根據泰國媒體報導，25日凌晨2時許，石茂強騎車抵達女嫌租屋處，3名台灣男嫌同日凌晨2時30分許抵達素萬那普機場，與第4名原本就在泰國的台灣男嫌會合後，凌晨3時12分坐計程車抵達女嫌租屋處，不久後鄰居們聽見槍響，時值凌晨4時51分，隨後有輛紅色馬自達汽車駛離該區域。

5嫌犯案後逃至柬埔寨，再分別竄逃各處，刑事局國際科接獲泰警給予的4名台籍嫌犯英文姓名，要求協助清查身分，前天，國際科發現周男從柬埔寨搭機返台，隨即於機場約談他說明案情；昨下午，警方請周男協助辦案，帶至北檢詢問。

據了解，周男庭訊時指出，知曉當地結識的友人疑槍殺石茂強，他雖曾與兇嫌同行至曼谷機場附近的廢棄餐廳案發地附近，但他否認參與行兇，案發前兇嫌只說要談事情，他沒參與兇嫌與死者之間的談判，也不知兇嫌與死者之間有何糾紛，他有聽到槍聲，怕自己在國外遭人滅口，因此趕緊搭機返台。

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