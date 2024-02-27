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石茂強遭槍殺棄屍案 1台嫌搭機返國已遭警方約談

台灣潛逃境外的通緝犯石茂強遭槍殺棄屍案，刑事局國際科表示，涉案的周姓台籍嫌犯昨天搭機返國，已進行約談說明，釐清案情。（圖擷取自石茂強臉書）

台灣潛逃境外的通緝犯石茂強遭槍殺棄屍案，刑事局國際科表示，涉案的周姓台籍嫌犯昨天搭機返國，已進行約談說明，釐清案情。（圖擷取自石茂強臉書）

2024/02/27 17:18

〔記者邱俊福／台北報導〕灣潛逃境外的通緝犯石茂強遭槍殺棄屍案，據泰媒報導，泰國警方初步調查，鎖定至少有5人涉案，包括4名台籍男子與1名泰籍女子，並從監視器追查，5人潛逃到柬埔寨首都金邊。刑事局國際科表示，1名周姓台籍嫌犯昨天搭機返國，已進行約談說明，釐清案情，另1名泰國女籍犯嫌則在柬國落網，全案現由刑事局國際科及泰國警方共同積極偵辦追查中。

泰國警方公佈涉案5人的長相及姓名，分別為43歲「HAU PENG-YUAN」、42歲「WANG HUNG-TENG」、24歲「CHOU YU-FAN」、36歲「LIN KUANG –YUAN」等4名台籍男子，泰籍女子則是22歲「Piyanuch Thammarat」。

綜合泰媒報導，石茂強是在泰國女嫌位於曼谷叻拋區（Lat Phrao）拉普拉考路（Lat Pla Khao Road）的租屋處內遇害，而泰國女子租屋處是一位現居台灣的泰國公民所有，他在2個月前將房子出租給泰國女嫌。附近居民指出，這名20多歲的泰國女子可能是被害者的女友，有許多泰國年輕人與華人臉孔經常在此處聚會，且時常乘坐豪車出入。

石茂強25日凌晨2時騎車抵達女子租屋處，而3名台灣男嫌在25日凌晨2時30分抵達素萬那普機場，與第4名已經身在泰國的台灣男嫌會合後，於凌晨3時12分坐計程車抵達女子租屋處，不久後鄰居們聽見槍響，時至凌晨4時51分，有一輛紅色馬自達汽車駛離住宅區，該車於25日上午7點30分左右抵達素萬那普機場附近的一條小巷，警方認為該車就是用來運送石茂強遺體。

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