不滿被碎唸吸膠後砍死房東 男子逃亡月餘落網

歸仁警方偵訊後，將陳姓嫌犯移送法辦。（記者吳俊鋒攝）

2024/03/04 16:49

〔記者吳俊鋒／台南報導〕58歲的陳姓男子，因酒駕服刑，農曆年前才出獄，暫住台南仁德區，他不滿賈姓房東的碎念，竟在吸食強力膠後，持菜刀砍殺對方，疑似失血過多而死，警方全力追緝，嫌犯逃亡了月餘，昨晚落網，今天移送地檢署偵辦。

據了解，陳嫌曾在70歲的賈姓男房東家住過，因此出獄前就先寫信給對方，離監後就暫時搬進去，不到1週，雙方口角，引發這起致命殺機。

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由於賈姓房東很久沒現身，樓下的住戶覺得很奇怪，認為可能是身體不舒服，無法外出，2月20日，好心的鄰居上去察看，發現他早已氣絕身亡。

歸仁警分局獲報趕到現場，死者當時倒在床上，但頭頂上傷勢，讓警方認為案情不單純，相驗、解剖後，研判是他殺，住同一樓層的陳男，也早已失去蹤影，涉嫌重大，展開偵辦。

專案小組擴大調閱監視器，推斷陳男仍藏匿在仁德、東區一帶，佈線追緝，昨晚順利將之逮獲，他坦承行兇，且是2月2日時，雙方口角後動手，今天中午取出疑似兇刀。

初步了解，陳嫌疑因賈姓房東針對水電費的問題向他碎念，甚至爆粗口，一時氣憤，吸食強力膠之後，持菜刀痛下毒手；全案依殺人罪移送檢署偵辦，相關疑點也將再深入釐清。

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