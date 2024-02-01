為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

房東猛追美女房客不成 硬闖進房還把她打到顏面骨折

黃男將孫女壓在地上，還坐在她身上暴打痛打，被其他房客錄影。（記者王冠仁翻攝；本報合成）

黃男將孫女壓在地上，還坐在她身上暴打痛打，被其他房客錄影。（記者王冠仁翻攝；本報合成）

2024/02/01 20:45

〔記者王冠仁／台北報導〕中國籍33歲孫姓女子，去年來台後在台北市士林區租屋居住，26歲黃姓二房東見孫女頗具姿色，苦苦追求不成，居然以更換房間門鎖為由，強行闖進孫女房內，還對孫痛打一頓。孫被打到顏面粉碎性骨折，幾乎毀容，警方今天循線逮到黃男，將他依殺人未遂、恐嚇罪嫌送辦。

警方調查，孫姓女子來自中國東北，她去年8月以依親名義來台，並透過網路，以每月8500元的租金，租下台北市士林區福林路一處套房。孫住在該處後不久，黃姓二房東見到她身材窈窕、臉蛋甜美，展開追求，還不停傳騷擾簡訊給她，甚至在電話中對孫說「想睡你」，讓孫不勝其擾。

孫女多次拒絕黃的追求，黃因此心生不滿，開始故意對孫百般刁難。黃就曾經以孫帶不同男性回來過夜為由，企圖把孫趕走；也曾以房內物品損壞，想要強行進入屋內查看，甚至還斷水斷電。

上月25日，黃以更換門鎖為由，強行破壞孫女房間的門鎖並進入屋內，拿起房內椅子、鈍器對孫痛打一頓，甚至還將她壓在地上、坐在她身上暴打。期間孫不斷大聲呼救，其他房客見狀趕下來察看，並拿出手機錄影存證。

黃見到房客拿手機錄影，居然還說是孫先攻擊他、他是正當防衛，還嗆房客「這不關你的事，這裡是我的私人財產，你要看租約嗎」，隨即將房客趕出去，再將孫拖進房內廁所毆打，直到房客報警，但員警趕到時黃已逃之夭夭。

救護人員趕到現場，緊急將孫送醫救治，她雖然沒有生命危險，但顴骨粉碎性骨折，傷勢嚴重。

警方說，黃犯案後落跑多日，警方鎖定他身分與行蹤追查，他卻不配合到案，警方今天下午持拘票才循線將黃逮到。

警方將黃男送辦。（記者王冠仁翻攝）

警方將黃男送辦。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
堆高機旁擺桌就開賭 房東、妙齡女都參戰
2024/02/01 17:30

堆高機旁擺桌就開賭 房東、妙齡女都參戰
不只陶晶瑩！李愛綺與房東撕破臉 健身房慘賠「賣房求生」
2024/01/24 07:01

不只陶晶瑩！李愛綺與房東撕破臉 健身房慘賠「賣房求生」

林口精品建商再推新作 立軒天邸品味再進化
家暴受害女「報答」收留恩情照顧房東 騙走千萬房產
2024/01/23 16:22

家暴受害女「報答」收留恩情照顧房東 騙走千萬房產
房東惡整搬家房客！調味醬料倒在行李中 判刑還要賠錢
2024/01/12 07:34

房東惡整搬家房客！調味醬料倒在行李中 判刑還要賠錢

年節送禮這樣送！龍光煥發保健康
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播