房東猛追美女房客不成 硬闖進房還把她打到顏面骨折

黃男將孫女壓在地上，還坐在她身上暴打痛打，被其他房客錄影。（記者王冠仁翻攝；本報合成）

2024/02/01 20:45

〔記者王冠仁／台北報導〕中國籍33歲孫姓女子，去年來台後在台北市士林區租屋居住，26歲黃姓二房東見孫女頗具姿色，苦苦追求不成，居然以更換房間門鎖為由，強行闖進孫女房內，還對孫痛打一頓。孫被打到顏面粉碎性骨折，幾乎毀容，警方今天循線逮到黃男，將他依殺人未遂、恐嚇罪嫌送辦。

警方調查，孫姓女子來自中國東北，她去年8月以依親名義來台，並透過網路，以每月8500元的租金，租下台北市士林區福林路一處套房。孫住在該處後不久，黃姓二房東見到她身材窈窕、臉蛋甜美，展開追求，還不停傳騷擾簡訊給她，甚至在電話中對孫說「想睡你」，讓孫不勝其擾。

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孫女多次拒絕黃的追求，黃因此心生不滿，開始故意對孫百般刁難。黃就曾經以孫帶不同男性回來過夜為由，企圖把孫趕走；也曾以房內物品損壞，想要強行進入屋內查看，甚至還斷水斷電。

上月25日，黃以更換門鎖為由，強行破壞孫女房間的門鎖並進入屋內，拿起房內椅子、鈍器對孫痛打一頓，甚至還將她壓在地上、坐在她身上暴打。期間孫不斷大聲呼救，其他房客見狀趕下來察看，並拿出手機錄影存證。

黃見到房客拿手機錄影，居然還說是孫先攻擊他、他是正當防衛，還嗆房客「這不關你的事，這裡是我的私人財產，你要看租約嗎」，隨即將房客趕出去，再將孫拖進房內廁所毆打，直到房客報警，但員警趕到時黃已逃之夭夭。

救護人員趕到現場，緊急將孫送醫救治，她雖然沒有生命危險，但顴骨粉碎性骨折，傷勢嚴重。

警方說，黃犯案後落跑多日，警方鎖定他身分與行蹤追查，他卻不配合到案，警方今天下午持拘票才循線將黃逮到。

警方將黃男送辦。（記者王冠仁翻攝）

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