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首頁　>　社會

堆高機旁擺桌就開賭 房東、妙齡女都參戰

警方查獲藏身鐵工廠職業賭場，賭桌旁滿是機具。（民眾提供）

警方查獲藏身鐵工廠職業賭場，賭桌旁滿是機具。（民眾提供）

2024/02/01 17:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市一處流動性賭場以鐵工廠為掩護，仁武分局今天凌晨直搗賭窟，逮捕主持人、把風者及男女賭客共27人，他們在滿是機具廠區擺桌聚賭，赫見鐵工廠老闆、25歲妙齡女都成了賭客，警方依法查處。

仁武分局日前接獲情資，高楠十街某鐵工廠白天正常營運，晚上搖身一變成了天九牌賭場，經多日佈線探查屬實，警方先對前後門包抄，凌晨2時許持搜索票發動突襲，先控制把風的27歲劉男，並將鳥獸散賭客一一逮捕。

現場查獲主持人55歲翟男及提供場地的鐵工廠63歲李姓老闆，現場還有18名男賭客與6名女賭客，共計27人，並起獲膠質天九牌、賭資新台幣62000元、抽頭金新台幣13000元、骰子、撲克牌、壓寶盒等違法證物，

警方核對身分時，發現有一名年僅25歲的女賭客，她聲稱跟朋友來「小賭怡情」，遭警喝斥應從事正當休閒娛樂而非沉淪賭博。

因應春節將近，警方於2月1日啟動「加強重要節日安全維護工作」，仁武分局於首日即搗破職業賭場，全案訊後將賭場主持人翟男、把風劉男及提供場主李男等3人依刑法賭博罪嫌移送法辦，另24名賭客依社會秩序維護法裁罰共計216000元罰鍰。

堆高機旁擺桌聚賭。（民眾提供）

堆高機旁擺桌聚賭。（民眾提供）

警方一一揪出賭客。（民眾提供）

警方一一揪出賭客。（民眾提供）

賭客被帶回分局查處。（民眾提供）

賭客被帶回分局查處。（民眾提供）

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