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以為是傳單靠近驚見滿地鈔票 女騎士遇「怪風」險噴飛7100元

陳婦騎車遇怪風，外套口袋內現鈔掉出散落地面。（警方提供）

陳婦騎車遇怪風，外套口袋內現鈔掉出散落地面。（警方提供）

2024/03/04 14:24

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓婦人昨騎車行經西屯區路口時，突然一陣強風來襲吹起外套，連帶讓口袋內的7100元現金也掉出並飛散，未料陳婦渾然不知仍逕自騎離，所幸後方有熱心民眾發現，趕緊逐張撿起後送警所認領，員警隨後也透過路口監視器鎖定陳婦機車「以車追人」，順利發還。

據了解，53歲陳婦昨中午騎車行經何厝街時，突然遇到一陣強風，將外套吹得颯颯作響，口袋內的鈔票也因此隨風飛走，而陳婦卻對此渾然不知，絲毫沒有察覺異樣就騎離現場，所幸後方經過車輛發現散落在地的鈔票，連忙將錢送至派出所請警方尋找失主。

拾得人黃男向警方表示，他當時正巧騎車經過該路段，遠遠看到路中有疊紙張，原本以為只是散落的傳單，沒想到靠近才發現是滿地的鈔票，向附近住戶詢問也都表示沒有遺失現金，心想失主一定很緊張，只好趕快把鈔票收齊送至派出所保管，總數共7100元。

值班員警胡清在受理後也立即調閱現場監視器畫面，並透過車牌聯繫到陳婦，陳婦在接獲通知後也趕忙前來認領，經清點確認金額無誤，不斷向拾得人及員警道謝；警方呼籲民眾，出門在外，應時時注意隨身物品之保管及人身安全，將重要物品放於安全位置，避免遇突發狀況時手足無措。

陳婦清點確認金額無誤，不斷向拾得人及員警道謝。（警方提供）

陳婦清點確認金額無誤，不斷向拾得人及員警道謝。（警方提供）

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