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首頁　>　社會

「小老婆」停路邊竟不見！警揪出真相 「大老婆」記錯了

警方替夫妻倆找到愛車。（警方提供）

警方替夫妻倆找到愛車。（警方提供）

2024/02/27 22:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓市民前天準備開車載愛妻到醫院看診，發現停在自家附近的「小老婆」竟然不翼而飛，報警求助，警方逐一排除車輛被拖吊及遭竊可能，沿著他們平時停車處向外搜尋，在1公里外找到車，原來是妻子多日前開車後忘了停在哪裡。

台中市第三分局健康派出所員警莊振和、廖展興當天早上巡邏獲報，南區美村路有民眾需要協助，賴男神色焦急地說，準備陪老婆就醫，兩人走到住家附近停車處，卻發現車子不見了！車子已5天沒開，雖沒有固定車位，但平時都停放附近路上，十分確信並未記錯停放地點。

員警協助確認車子並未被拖吊，這5天內也都沒有移動紀錄，依據經驗判斷，應是記錯停車位置，於是沿著車主描述的停車處向外搜尋，最後在1公里外路邊停車格發現車子，上面夾了多張繳費單。

賴男得知後立刻搭計程車趕來，不好意思地向警方，5天前最後用車的是老婆，剛才看老婆手足無措，他也跟著慌了手腳，對夫妻倆的迷糊感到十分抱歉，感謝員警協助找回愛車。

警方提醒，有時記憶並不可靠，民眾停放車輛可能時間較長，或因車輛多、地景相近等因素，發生記憶模糊窘境，建議停車後可拿手機拍照，以勉事後找不到車。

夫妻倆找不到愛車急向警方求助。（警方提供）

夫妻倆找不到愛車急向警方求助。（警方提供）

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