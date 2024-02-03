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台灣最美風景是人！在武嶺停車場丟失戒指 他PO網竟成功找回

尋戒文PO出不久，竟然真有人拾獲並拍照詢問是不是這枚戒指。（圖擷自臉書社團「合歡山系（台14、台8、台7甲）路況氣候雪況星況分享」）

尋戒文PO出不久，竟然真有人拾獲並拍照詢問是不是這枚戒指。（圖擷自臉書社團「合歡山系（台14、台8、台7甲）路況氣候雪況星況分享」）

2024/02/03 12:30

〔記者佟振國／南投報導〕真是台灣最美風景！一名網友昨天在合歡山武嶺停車場不慎遺失1枚重要戒指，特別在臉書社團PO文求助，請合歡山的山友幫忙留意在特定停車格附近地上有沒有銀色的戒指，沒想到真被細心的一對父女拾獲，本該是大海撈針的不可能任務，竟在2小時內有圓滿結局，讓失主誠心感謝好心人幫忙，拾獲者也不居功，誇讚是失主人品好，事情才能圓滿解決。

網友昨天上合歡山武嶺遊玩，車停武嶺停車場時不慎丟失1枚戒指，離開後才驚覺「代誌大條了」，趕緊透過臉書社團「合歡山系（台14、台8、台7甲）路況氣候雪況星況分享」PO求救文，還附上停車場的照片，希望早上在武嶺的山友們，可以幫忙留意停車場的特定停車格附近地上，有無銀色的戒指，希望拾獲者能與他聨絡。

PO文一出，有網友則是分享自己也曾在武嶺丟失手機，回去找還真的找到了，祝福原PO能失而復得，也有人認為戒指很小，能尋回的機率可能不大，網友留言討論之際，就有一名帶女兒上山騎自行車的爸爸PO出戒指的照片，詢問原PO要找的是不是這枚戒指。

原PO看到戒指失而復得，開心說「就是這個」，感謝好心拾獲的人，男子則不居功，表示是原PO的人品好，他與女兒剛到，結束要去牽單車時就看到了，原本應是大海撈針的不可能任務，竟然在2個小時內就有圓滿結局，讓網友大讚「這個社團太強大」、「台灣最美的風景是人」、「沒想到真的找到了」、「好心有好報」、「助人為樂，讚」、「樓主上輩子燒了什麼好香」。

網友在合歡山武嶺停車場不慎遺失1枚戒指，特別PO網協尋。（圖擷自臉書社團「合歡山系（台14、台8、台7甲）路況氣候雪況星況分享」）

網友在合歡山武嶺停車場不慎遺失1枚戒指，特別PO網協尋。（圖擷自臉書社團「合歡山系（台14、台8、台7甲）路況氣候雪況星況分享」）

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