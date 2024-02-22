壓歲錢買Switch放車頂不翼而飛 失而復得新竹國中生笑了

黃姓國中生的遊戲機失而復得。（警方提供）

2024/02/22 21:48

〔記者許國楨／台中報導〕新竹市黃姓國中生日前與家人到南投露營，途中停靠台中市北屯區超市添購食材時，為了騰出車內置放空間，先將價值3萬多元的Switch遊戲機放置車頂，未料車子一啟動隨即滑落，到達目的地才驚覺遊戲機不翼而飛，折返台中報案求助，幸警方及時尋回，才未讓用壓歲錢買的遊戲機化為烏有。

台中市第五分局松安派出所18日接獲民眾報案，表示在北屯區一間全聯超市遺失價值3萬多元的Switch遊戲機，員警趙伯修、王華彥火速前往並協助調閱監視器，14歲黃姓國中生與姊姊、爸爸緊張講述遊戲機失踪經過，指稍早自新竹住處驅車南下準備前往南投露營，抵達目的地後驚見遊戲機不翼而飛。

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回想遺失過程，最後一次見到遊戲機，是在從新竹前往南投途中停靠在台中全聯，因此才從南投再開車返回尋找，不料超市也表示沒有看到遊戲機，只得報警求助，趙員聽完描述，忽然想起兩小時前，同事廖員曾受理一起民眾拾獲一組遊戲機收納包案件，立即撥打電話詢問相關特徵。

廖員表示收納包內有主機、3組搖桿及10片遊戲總值約3萬多元，與黃姓一家所遺失的灰色收納包相符，且拾獲民眾是在該超市附近馬路撿到，疑似放在車頂掉落，這下真相大白，黃姓國中生也恍然想起，當時一家人到全聯添購露營用食材，為騰出車內置放空間，將收納包暫放車頂卻忘記拿下，導致滑落到路旁。

感謝於兩小時前拾獲遊戲機的熱心市民善舉，警方立刻完成相關程序將遊戲機歸還給黃家，遊戲機失而復得瞬間，黃姓弟弟終於露出笑容，未讓他過年得到的壓歲錢化為烏有，並與員警合影表達感激；第五分局呼籲民眾，假日出遊人潮眾多，財物務必妥善管理、放置，以免平白遭受損失。

黃姓國中生開心地與員警合影。（警方提供）

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