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    Switch太好玩！電子公司老闆跟友人借2年拒還 罰金可買9台

    鍾姓男子借友人的Switch超過兩年未還，被法官依侵占罪判徒刑3月。示意圖。（記者黃佳琳攝）

    鍾姓男子借友人的Switch超過兩年未還，被法官依侵占罪判徒刑3月。示意圖。（記者黃佳琳攝）

    2022/08/30 13:40

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕鍾姓電子公司負責人去朋友家裡借Switch和遊戲片，結果一借就是兩年，朋友怎麼催他就是不還，結果被朋友怒告侵占罪，高雄地院審理後，法官判鍾男徒刑3月，得易科9萬元罰金，如果鍾男不想去坐牢，要付的罰金可直接買9台的Switch主機。

    判決指出，2019年10月20日晚間8點多，鍾姓男子到住在新北的陳姓友人家作客，離去時，他跟陳姓友人借了一台Switch主機和瑪莉歐賽車、瑪莉歐奧德賽、寶可夢共8片遊戲回家玩，期間，陳男屢次催討，但鍾男都不肯歸還。

    2020年1月21日，陳男再度向鍾男催討，結果鍾騙他說要出國工作，然後就人間蒸發不再跟陳男連絡，陳男找不到人，氣得報警提告，經警方查詢入出境資料，發現鍾男人一直在國內，根本沒有離境。

    檢方偵查時，認為鍾男侵占遊戲機及遊戲光碟已逾2年，且明知全案已進入司法程序，仍拒不返還，犯後亦不坦承犯行，試圖矯飾其犯罪行為，脫免罪責，犯後態度實屬卑劣，向法院請求從重量刑。

    高雄地院審理時，鍾男態度放軟承認錯誤，法官見他已經知錯，因此依侵占罪判徒刑3月，得易科9萬元罰金，可上訴。

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