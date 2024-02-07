河南公司尾牙霸氣發4億 員工年終靠數鈔票速度：數到手麻

河南礦場起重機公司近日舉辦尾牙活動，並將超過1億人民幣（約新台幣4億）放在桌上，公司員工只要「數多少鈔票，就拿多少錢」作為年終獎金。（圖擷自「星視頻」微博）

2024/02/07 12:00

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕河南礦場起重機公司近日舉辦尾牙活動，直接將超過1億人民幣（約新台幣4億）放在桌上，公司員工只要「數多少鈔票，就可拿多少錢」作為年終獎金，還限制不同時間讓員工增加刺激感，員工只要數對正確金額全拿，數錯扣1千人民幣（約新台幣4300元），在場有名員工直接帶走9萬7800人民幣（約新台幣42萬元），消息曝光引網友熱議，還有網友直呼「羨慕」。

綜合中媒報導，河南礦場起重機公司5日舉辦尾牙，並特別推出「數鈔票形式」發放年終獎金活動，公開影像可見，該公司將超過1億人民幣鈔票堆放桌上，並分別限制時間1分鐘、3分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘等不同組別，讓員工可以增加挑戰「數多少鈔票，領多少錢」的刺激感，公司規定在限制時間內計算正確的數目就可全部領走，若錯誤則扣1000人民幣，現場備有20多台數鈔機來核對金額。

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現場1名女員工總共數了9萬7800人民幣（約新台幣42萬元），她笑說「非常爽」，另外1名男性員工則數了9萬5600人民幣（約新台幣41萬元），他遺憾的表示未達到個人所預期金額，還有員工稱「數完錢後手都麻了」。

據了解，河南礦場起重機有限公司並非首次舉辦特殊發放年終獎金活動，去年1月該公司準備6100萬人民幣（約新台幣2億元）現金發放給員工，其中獎金最高的是3名業務，各自拿到500萬人民幣（約新台幣2150萬元）。

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