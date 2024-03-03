國6逆向三寶駕駛嚇壞順向車輛 警：首次隻身上國道中年婦誤闖

誤闖國6東向車道一路逆向的咖啡紅轎車，被其他駕駛人拍到。（國道7隊提供）

2024/03/03 14:26

〔記者陳鳳麗／南投報導〕有民眾1日上午10點多開在南投縣埔里鎮國道6號東行線，內側車道突然有部轎車高速迎面而來，嚇得他和前方駕駛紛紛閃避，嚇壞外也大罵「不要命」，國道7隊調閱畫面查出該駕駛到案說明，原來是6旬婦人，因為是次隻身上國道，分不清上或下交流道才會誤闖，發現逆向後很緊張，後來趕緊下愛蘭交流道，警方已開單舉發。

3月1日有網友在臉書平台PO影片，並為文指出，國道6號東向埔里路段有部轎車逆向開在內側車道，原本開在內側車道的車子，一發現迎面有車疾駛過來，一路沒有減速，大家都快嚇死，紛紛往中間車道切，而這種過去出現在電影的畫面居然真實上演，回家要去壓壓驚。

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國道7隊2日經調閱影像，已查出逆向三寶的駕駛人，並通知前來說明，而這名60歲的余姓婦人前來說明時表示，因第一次駕車行駛高速公路，才誤上埔里東向交流道出口匝道，上到國道後發現逆向也非常緊張，一路開內側車道ㄧ直到下一個愛蘭交流道，迴轉下交流道。國道七隊已依道路交通管理處罰條例第43條1項6款｢在高速公路或快速公路逆向行駛｣開單舉發，可處以6000到3萬6000元罰鍰。

據了解，國道埔里交流道東向下行出口匝道，和西向上行匝道相距不遠，沒經驗的人會弄不清楚，但現在出口有豎立禁止進入標誌，駕駛人還是要注意標誌、標線。

東向行駛的車輛平穩的開在內側或中間車道。（圖擷取自影片）

白色轎車發現迎面逆向開來轎車，開始往中間車道移動。（圖擷取自影片）

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