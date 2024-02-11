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驚！大過年國一汐止路段逆向行駛 駕駛稱跟著導航走

大年初一傍晚，有駕駛在國道1號汐止路段逆向行駛。（許姓民眾提供）

大年初一傍晚，有駕駛在國道1號汐止路段逆向行駛。（許姓民眾提供）

2024/02/11 12:49

〔記者盧賢秀／新北報導〕大年初一傍晚民眾趕回家過年，在國一汐止路段卻發生一輛小客車逆向行駛的驚險畫面，駕駛紛紛躲避並報警，國道一號警察局將這輛車引導下交流道並開罰，據駕駛指出，他是跟導航逆向開上國道。

許姓民眾表示，昨天大年初一傍晚5點，正要趕回家過年，在國道一號汐止路段突然發現有一輛小客車逆向行駛，幸好當時車輛並不多，駕駛紛紛閃避，他和太太嚇了一大跳，覺得十分危險，立即打電話報警。

國道公路警察局第一公路警指出，2月7日17時12分左右接到通報，一輛黑色自小客車在國道一號北向12公里處逆向行駛，立即通知交控查看CCTV畫面，並派遣線上巡邏車前往攔查，巡邏車在北向17.3公里處實施主線管制車流，成功將該部逆向行駛的小客車排除至外側路肩，依規定製單舉發。

初步了解，67歲的劉姓男子駕駛小客車，因不熟悉路況，一路跟著導航走就逆向開上國道，並不清楚是從哪個交流道上國道，所幸國道警方接獲報案，立即派遣巡邏車前往攔查，並於逆向車前方先壓慢後方車流實施主線管制，即時將逆向車輛攔下，化解一場危機，經警方實施酒測為0。

劉姓男子已違反道路交通管理處罰條例第43條1項6款，處新台幣6千元以上、3萬6千元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月，已當場製單，國道警方呼籲民眾如不慎逆向誤上國道，應減速慢慢往外側車道移動後停靠，點亮大燈下車後找尋安全場所，利用高速公路「1968App警政報案」。

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