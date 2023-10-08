真的很盧！酒駕逆向辯「用腳嚕車」 當場示範仍被打臉

姚男酒後逆向騎車被攔查。（警方提供）

2023/10/08 17:47

〔記者許國楨／台中報導〕台中市姚姓男子前晚夜店飲酒後騎車回家，途中行經南屯區路口因逆向遭攔查，姚男一度辯稱沒喝酒又改口「車子剛發動」、「只是用腳『嚕』車，不是用騎的」，還當場示範用腳「滑車」，全程一直盧了3分鐘，直到警方拿出影像打臉才甘願酒測，當場拔牌扣車開罰。

台中市第四分局大墩派出所員警葉柏逸、吳祥豪，當天深夜巡經惠文路口時，發現19歲姚姓男子逆向騎車上前攔查，姚男一開始堅稱自己並未飲酒，稍早在夜店喝的飲品是友人提供，喝起來完全無酒味，且員警所看到的騎車是用腳「嚕」的方式行進，又說「有看到我逆向嗎」、「我是用腳滑行的」。

請繼續往下閱讀...

接下來姚男為取信員警還當場示範，並反問員警當時是否有聽到其發動油門聲音，長達3分鐘時間，姚男不斷鬼打牆跳針，最後還要求員警出示現場影像佐證其駕駛行為，令人哭笑不得，警方只好把姚男帶回派出所，並出示路口監視器還原，畫面清楚可見姚男逆向行駛，姚男這才認命接受酒測。

姚男得知酒測值達0.19毫克，不只開罰至少1.5萬元，吊扣駕照，機車需要拆卸車牌扣牌時，竟然還大言不慚要求為何不能只開逆向就好，「開兩張績效有比較好嗎？」員警仍然耐心逐一說明，姚男才接受酒後駕車受罰事實，一臉無奈。

第四分局長李建興表示，為遏止酒駕行為，今年6月30日起新法上路，查獲酒駕酒精濃度達每公升0.15毫克違規標準以上，需當場拆卸汽機車牌照，移置保管，而酒測值超過0.25毫克，除扣牌外還須自行雇請拖吊車拖離車輛，不得再行駛於道路上，還有公危刑責，呼籲民眾若喝酒可請家人接送、選擇代駕服務或搭乘其他交通工具。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

他當場示範用腳「滑車」盧了長達3分鐘。（警方提供）

警方將他帶回警所，出示路口監視器畫面打臉。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法