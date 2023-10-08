白目？不爽吃罰單偷警察安全帽「灌臭土」 下秒被攔到酒駕

鄭姓男子不爽被警察開單，拿盆栽廢土塞進警察安全帽。（警方提供）

2023/10/08 06:47

首次上稿 00:36

更新時間 06:47

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子開車載鄭姓與楊姓友人卻涉嫌酒後駕駛被取締，鄭男不爽連帶受罰5000元，竟涉嫌拿走警用機車上的安全帽，到暗巷裡裝盆栽臭土，再騎車逃跑，結果又被警方攔下，這次不但被抓到酒駕、要扣車，還多送1條違反社會秩序維護法。

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台南市警二分局海安派出所警員6日凌晨巡邏時發現，陳姓男子開車忽快忽慢，多次越過雙黃線，攔下酒測，陳男酒測值高達1.17毫克，被依公共危險罪送辦，同車鄭男、楊男2名乘客也被依違反道路交通管理處罰條例罰鍰。

警方押解陳男返所調查時，鄭男偷走了其中1名警員安全帽，帶到附近巷道把髒土裝入安全帽內，再偷偷把安全帽放回，一舉一動全被監視器記錄下來。警方發現後，過濾監視器畫面認出是鄭男惡搞，馬上就在附近攔到騎車的鄭男，結果他酒測也超標。

鄭男不僅被依法舉發，機車也被警方保管，加上他對警員安全帽惡作劇，違反社會秩序維護法第85條，公務員執行職務時，以顯然不當的言詞或行動相加，但未達強暴脅迫或侮辱的程度，可處拘留或1萬2000元以下罰鍰。

警方指出，今年以來，警二局已經查處了865起酒駕事件，將繼續加強執行，雙十連假期間，也連續5天發布取締酒後駕車專案，以確保道路的安全，還有任何挑釁警方的行為，一定會依法究辦，不容許公權力受挑戰。

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