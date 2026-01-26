為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    河南少年校內猝死疑雲重燃強摘器官傳聞 中國家長喊停課保命

    2026/01/26 18:26 即時新聞／綜合報導
    中國家長擔憂孩子遭強摘器官，拍片宣布自發停課，更有人開玩笑稱自己的嬰兒是零件。（本報合成，擷取自X）

    中國家長擔憂孩子遭強摘器官，拍片宣布自發停課，更有人開玩笑稱自己的嬰兒是零件。（本報合成，擷取自X）

    中國河南「今是清華園高級中學」本月發生13歲少年突然在校身亡事件，引發外界質疑是否涉及「強摘器官」。事件延燒至今，不少中國家長開始對校園抽血體檢產生恐慌，不僅有人喊出「停課保命」，更有家長自嘲嬰兒將來要做富人的零件，應該好好長大。

    綜合媒體報導，近來中國各地家長透過社群平台大量討論孩子在校安全問題，包含學生失聯、體檢抽血用途不明、校內管理黑箱等疑慮。有家長表示已決定讓孩子暫停上課在家，「成績不重要，活著比較重要」，也有人直言「鬥不過，只求孩子平安」，甚至讓15、16歲孩子外出打工，只求「命還在」。

    父自嘲「孩子是富人零件」影片遭下架

    此外，網路上也流傳一段家長自拍影片，一名父親對著4個月大的嬰兒自嘲稱「零件快長大囉」，還說孩子將來要成為「有用的零件」，要「犧牲小我，成全大我、成全有錢人家的孩子」，語氣看似玩笑，實則充滿諷刺。

    網紅「鬍鬚大叔．明哥」轉發後指出，該影片在中國已遭下架。他直言，影片中的父親是用幽默包裝恐懼，用自嘲表達無力感，「那不是搞笑，而是中國『人礦』的隱性抗議」。當一個社會連悲傷都必須說成笑話，連不滿都只能用玩笑說出口，那已不是幽默，而是被訓練成日常的恐懼，「這不是告白，而是活著的人，用最低風險留下來的證詞」。

